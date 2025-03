- El día que Silvestre Dangond puso a bailar sabroso a la hija de Vargas Lleras

.Publicidad.

En 2013 Silvestre Dangond cantaba en un concierto privado en el Club de Valledupar en pleno Festival Vallenato. Para ese año estrenaba su canción La Ciquitrilla y cuando la cantó en el toque el público enloqueció, lo que no sabía el cantante es que entre los espectadores se encontraba Clemencia Vargas, hija de Germán Vargas Lleras, en ese entonces vicepresidente de Juan Manuel Santos.

Clemencia Vargas, quien no le siguió los pasos en política a su papá y bisabuelo y se convirtió en bailarina, se subió a la tarima y bailó con el cantante urumitero quien continuó cantante La Ciquitrilla. Aunque Clemencia decide bajarse de la tarima, segundos después vuelve a subirse para seguir bailándole al cantante quien paró de cantar para decir “Estas son las locas que me gustan a mí, pero yo ya entregué las armas”.

¿Quién es Clemencia Vargas?

Clemencia Vargas hizo su carrera de baile en Estados Unidos a donde se mudó cuando tenía cinco años. Su mamá Beatriz Umaña Sierra abandonó Bogotá después de recibir amenazas de muerte y tras el inminente divorcio con su esposo Germán Vargas Lleras quien se separó durante 16 años de su única hija.

Clemencia se radicó en Miami y con solo 12 años no lo pensó dos veces para entrar a la escuela Hip Hop Kids. No pasó más de un año para que se fuera de gira con la banda más popular de la década de los 2000, los Backstreet Boys, fue telonera de los Black Eyed Peas y bailó para Destiny’s Child. Madonna escogió a Clemencia para que bailará para su hija Lourdes María.

En el 2014, Clemencia fundó Vive Bailando con una única condición nunca contratar con el Estado, no quería que su apellido le rindiera privilegios no merecidos. No es una academia cualquiera, se dedica a trabajar con jóvenes sin oportunidades de los 11 años hasta los 25 que viven en la pobreza, los salva de caer en las drogas, violencia y hasta de embarazos no deseados. Cuando visita Soacha -ubicada al sur de Bogotá, deja de ser Clemencia Vargas para convertirse en la ‘profe’ como cariñosamente la llaman sus alumnos. Con 7 años, Vive Bailando ya cuenta con un equipo de 50 personas - bailarines, sociólogo, antropólogos, diseñadores- que se la juega toda para transformarle la vida a estos jóvenes. Han trabajado con más de 7.000 jóvenes en 17 municipios del país. Tan poco tiempo ha sido más que suficiente para salvar a jóvenes de las bandas criminales y hasta de las filas guerrilleras de las Farc.