El día que Karol G casi se va a los golpes en la televisión venezolana

Sin duda alguna, la paisa se ha convertido en una de las artistas del género urbano más reconocidas en la actualidad y tal parece que su creciente fama no tiene fin. Tras finalizar su relación con el también cantante Anuel, La Bichota demostró que lo que no la mata, la hace más fuerte. Muestra de esto, fue el tremendo 2022 que tuvo la artista no solo con sus éxitos musicales sino también, sus diferentes conciertos ofrecidos, los cuales fueron un hit total.

Sin embargo, la carrera de la paisa no siempre ha sido igual de brillante a como lo es en la actualidad, pues su fama estalló realmente en los últimos años. Aún así, Karol G ya buscaba abrirse paso en el mundo de la música años atrás con diferentes colaboraciones con artistas de renombre colombianos. Esto, aunque no la hizo conquistar el mundo, si le dio un poco de reconocimiento, el cual la llevó a participar en diferentes programas de televisión.

Cuando Karol G no se había hecho aún conocida como La Bichota, fue invitada para participar en un programa de la televisión colombiana. En ese entonces la paisa lucía un pelo de color negro y decidieron jugarle una broma en pleno programa, aunque la colombiana desconocía todo esto. Sin embargo, fue tanta la rabia que sintió Karol G que le tiró un vaso con agua y el vaso a uno de los involucrados. Finalmente, a la paisa le comentaron que era una broma y entre risas se disculpó.

