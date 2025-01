El día en que Amparo Grisales dejó loco a Donald Trump; no le quito el ojo de encima

La jurado de Yo me llamo, recordó cuando en plena sesión fotográfica apareció el actual presidente de EE.UU. y se quedó observando por un largo tiempo

.Publicidad.

Uno de los personajes más icónicos del país y llamativos, es Amparo Grisales. La jurado de Yo me llamo, se ha caracterizado por su personalidad arrolladora y por su belleza. Aunque también suelen criticarla bastante por su edad e incluso por su forma de ser. Nada de ello deja de lado el hecho de que sea una figura popular, llamativa y muy atractiva para los medios de comunicación. Además, ha tenido múltiples vivencias, las cuales son curiosas y muy únicas. Una de ellas, fue la ocasión en que conoció al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta es la historia.

Así fue como Amparo Grisales conoció a Donald Trump

Seguramente muchos tengan presente que Amparo Grisales no solo ha brillado como jruado de Yo me llamo. La mujer también ha triunfado como actriz e incluso como modelo. Fue justamente desarrollando esta labor, cuando conoció o al menos de vista a Donald Trump. Cuenta la mujer que todo ocurrió cuando se encontraba en Nueva York, durante una sesión de fotos. Estas se estaban realizando en un hotel, donde de hecho se estaba realizando una fiesta, en donde también estaba el actual presidente de Estados Unidos. Fue allí donde ambos se cruzaron, de una manera muy curiosa.

..Publicidad..

Amparo Grisales conoció a Donald Trump durante una sesión de fotos, hace muchos años.

|Le puede interesar Las 3 empresas que le dieron el espaldarazo a Tulio Gómez para conseguir la llegada de Quintero a América

...Publicidad...

En aquel entonces, Trump no había sido presidente del país, en aquel entonces era un presentador. Ahora bien, la sesión se estaba realizando en una gran sala y se encontraba con la vestimenta que le pedían. Sobre las tres de la mañana fue que el actual presidente bajó al lugar donde estaba la mujer. Ella se dio cuenta, aunque ni siquiera lo saludo, pero él quedó encantado con Amparo Grisales. Cuenta la jurado de Yo me llamo que, fueron unos 10 minutos en los que se quedó viéndola y no le quitó la mirada. De esta manera es que se conocieron este par, aunque sin mucho que decir.

....Publicidad....

Esta es una de las muchas anécdotas que Amparo Grisales tiene en su vida, pues son muchas. Quien sabe a qué otros personajes habrá conocido la 'diva de Colombia' en circunstancias similares. Una mujer muy famosa y no solo en Colombia, pues su trabajo le ha permitido conocer y viajar bastante en todo el mundo.

Vea también: