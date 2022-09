El desplante de Petro a la senadora Clara López que la enfureció

.Publicidad.

Clara López no fue invitada a la discusión que se adelantaría sobre la reforma tributaria en la Casa de Nariño. A las 9 de la mañana llegaron los coordinadores y ponentes, a pesar de que la senadora era coordinadora por el Pacto Histórico y es miembro de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, el presidente Gustavo Petro no la tuvo en cuenta para la reunión.

Ante el desplante, Clara López expresó su molestia con el presidente a través de su cuenta de Twitter en la que aseguró que su secretario le envió un mensaje sobre la reunión de un celular no registrado lo que le impidió asistir. Además, declaró que no se haría responsable de tan crucial iniciativa como coordinadora de ponentes si no la tienen en cuenta.

El Presidente @petrogustavo se reunió hoy con ponentes reforma tributaria. No fui invitada. El secretario envio un mensaje de un celular no registrado. Si no puedo asistir a las reuniones no me puedo hacer responsable de tan crucial iniciativa como coord. de ponentes.@PactoCol — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) September 5, 2022

