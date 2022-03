El desperdicio de Rueda con los cracks de la selección que escandaliza al mundo del fútbol

.Publicidad.

Después de lograr 12 puntos en 12 partidos, algo por lo que despedirán a cualquier técnico en sudamérica, Reinaldo Rueda continúa al mando de la selección colombiana de fútbol y se prepara para disputar dos partidos claves, que en caso de no ganar, serían la estocada final para que el equipo tricolor se despida de Qatar 2022.

Muchos cuestionamientos se han desatado debido a los malos resultados de la selección, y es que no se entiende cómo un equipo que cuenta con jugadores que brillan en las ligas internacionales, no puedan demostrar su talento con el seleccionado nacional. Casos como los de cuadrado, Luis Diaz, Duván Zapata o Luis Fernando Muriel dejan boquiabierto a cualquiera. ¿Por qué no rinden igual?

Pues una de las leyendas del fútbol internacional, Rivaldo, habló con los medios colombianos y puntualizó en que la razón del declive de la selección puede ser un tema de inspiración y motivación, además, por supuesto, de los errores estrátegicos y tácticos que partido tras partido ha cometido Rueda con la selección.

"Siento que Colombia no está jugando a la altura de la calidad de jugadores que tiene. Hay jugadores de nombre jugando fuera del país como Luis Díaz y Cuadrado que tienen que tomar el mando para ganar los juegos decisivos que vienen y conseguir esa anhelada clasificación. Necesita mucho trabajo pero siento que los jugadores tienen las cualidades necesarias para lograrlo". dijo el astro brasileño, que aunque sabe que la clasificación colombiana es difícil, si los jugadores hacen su trabajo pueden lograrla.