- El despegue del puerto de Tumaco después de décadas de postración

En un punto lejano del pacífico sur, el ingeniero Arley Silva la ha luchado y coronó esta semana con 40.000 barriles de diésel llegados de la refinería de Cartagena

Por primera vez en la historia de Colombia, llegó al puerto de Tumaco (Nariño) un cargamento de 40.000 barriles de diésel, proveniente de la Refinería de Cartagena. El combustible recorrió el canal de Panamá, accedió a las aguas del océano Pacífico y finalmente arribó a Tumaco.

Con esta operación se consolida una nueva ruta estratégica para el abastecimiento energético del suroccidente del país, fortaleciendo la seguridad energética y reduciendo la dependencia de rutas terrestres. La ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) se lo entregó en concesión a la sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific el 21 de julio de 2017.

Detrás de la Sociedad Portuaria regional aparecen los paisas Juan David Marulanda y Harry Kahn quienes manejan la operación y además son dueños del mayor número de gasolineras en la región como se cuenta en esta nota.

La carga que se mueve por este puerto es granel líquido (aceite vegetal y de origen mineral e hidrocarburos tales como: gasolina - motor corriente, diesel, alcohol carburante (etanol), biodiesel, fuel, aceite, crudo y Marine gasoil o gasolina extra). Carga de gráneles sólidos fertilizantes y cereales, excepto carbón. Cargas misceláneas (contenedores) que produzca la región tales como: cacao, arroz, coco, papa, hortalizas, entre otros víveres y abarrotes para consumo interno de la región y desde la crisis de 2025 se convirtió en una alternativa para recibir combustible.

¿Quién dirige el puerto?

Detrás de este gran logro está la figura del ingeniero tumaqueño Arley Silva, quien con su ingenio y compromiso con el puerto ha facilitado la llegada de innovación técnica y responsabilidad empresarial.

Crédito Ani

Al frente de las operaciones del puerto se encuentra el ingeniero industrial Arley Silva, quien ha sido jefe de operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco durante los últimos 14 años. Bajo su liderazgo, el puerto ha logrado destacarse por su eficiencia operativa y adaptabilidad frente a condiciones adversas.

En 2025, Silva obtuvo el segundo lugar en el reconocimiento Afrocolombianos del Año, en la categoría Sector Privado, un logro que resalta su compromiso con el desarrollo regional. Su trabajo ha sido clave para fortalecer los procesos internos del puerto y mejorar su capacidad de respuesta ante distintos retos logísticos.

La trayectoria de Silva refleja la importancia de la inclusión y la superación personal. Nacido en una pequeña población del Pacífico colombiano, en un entorno con limitadas oportunidades laborales, logró formarse como técnico mecánico en el SENA y posteriormente como ingeniero industrial en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Su experiencia también incluye labores en el SENA, seccional Tumaco, lo que le permitió conocer de cerca las limitaciones de la región. Esta conexión con su territorio ha sido determinante en su enfoque de trabajo, orientado a generar soluciones prácticas y sostenibles para el desarrollo local.

Desde 2012, ha liderado procesos de mejora en la recepción y descarga de mercancías, optimizando recursos en un contexto de limitaciones presupuestales e infraestructura básica. Durante la pandemia, enfrentó uno de sus mayores desafíos al implementar un sistema que permitió garantizar la recepción continua de combustible.

A pesar de las restricciones de movilidad, su gestión aseguró el abastecimiento en la región, evitando posibles crisis energéticas. Con el ingeniero se ve un progreso en el puerto. Estos avances abren la puerta a nuevas inversiones logísticas y fortalecen la competitividad del suroccidente colombiano en mercados nacionales e internacionales. La consolidación de rutas marítimas eficientes puede impulsar sectores productivos y mejorar la conexión con otros países de la cuenca del Pacífico.

Este hito logístico no solo representa un avance en términos de transporte de hidrocarburos, sino que también abre nuevas posibilidades para la integración regional. La utilización de rutas marítimas permite disminuir costos, tiempos de traslado y riesgos asociados a las condiciones geográficas del país, especialmente en zonas donde la infraestructura vial es limitada o vulnerable a emergencias.

Crédito Ani

El puerto de Tumaco, aunque es el segundo más importante del Pacífico colombiano después del de Buenaventura, se especializa principalmente en la movilización de petróleo crudo y banano. Cuenta con una capacidad de almacenamiento cercana a 8.992 toneladas de mercancía y una ubicación estratégica en el sur de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, lo que le otorga un alto potencial logístico y comercial.

Recientemente, el puerto pasó por un proceso de reestructuración que incluyó una inversión superior a los 40.000 millones de pesos, provenientes del Sistema General de Regalías. Las obras comenzaron en octubre de 2024 y estuvieron orientadas a impulsar la llamada economía azul, un modelo que promueve el aprovechamiento sostenible de los océanos, mares y costas para generar desarrollo económico responsable.

Este enfoque busca fortalecer sectores como la pesca, el turismo y el transporte marítimo, integrando a las comunidades locales en procesos productivos sostenibles. De esta manera, se pretende generar empleo, mejorar la calidad de vida y reducir brechas históricas en una región que ha enfrentado múltiples desafíos sociales y económicos.

Un antecedente clave se registró el 21 de abril de 2025, cuando el puerto recibió un buque de gran calado procedente de Estados Unidos, con un cargamento de un millón de galones de combustible. Esta operación se dio en un contexto de emergencia, debido a un deslizamiento en la vía Panamericana, en el kilómetro 41 (sector Cano Bajo), que impedía el tránsito terrestre.

Por ello, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, solicitó utilizar el puerto como alternativa logística para garantizar el abastecimiento. El buque provenía de Houston, Texas, y realizó una escala previa en Buenaventura, demostrando la viabilidad del transporte marítimo como solución ante contingencias en la infraestructura vial.

La llegada de embarcaciones de gran tamaño fue posible gracias a las obras de dragado ejecutadas por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Consorcio Dragados Puerto de Tumaco 2023. Esta intervención, con una inversión cercana a los 14.290 millones de pesos, permitió recuperar la navegabilidad en un tramo de 8,7 kilómetros y garantizar una profundidad de 7,3 metros.

Estas mejoras técnicas han sido fundamentales para posicionar al puerto como una alternativa real dentro del sistema logístico nacional. Además, contribuyen a aumentar la confianza de inversionistas y operadores, interesados en aprovechar las ventajas competitivas de esta terminal marítima en el Pacífico colombiano.

No obstante, el puerto de Tumaco aún enfrenta retos importantes, como la desarticulación entre la planeación territorial y el desarrollo de infraestructura. A esto se suma la fuerte competencia con el puerto de Buenaventura, que históricamente ha concentrado la mayor parte de la actividad portuaria en la región.

Aun así, su consolidación como nodo estratégico del Pacífico colombiano representa una oportunidad clave para el desarrollo regional. El fortalecimiento de su infraestructura, sumado a una visión de largo plazo, podría convertirlo en un referente en el país.

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