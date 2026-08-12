- El desespero de los colombianos en Nueva York que mueven cielo y tierra por sus familiares víctimas del terremoto

En Nueva York, la comunidad colombiana se moviliza con donaciones mientras la angustia crece por la falta de comunicación con sus familias tras la tragedia

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

Como cada vez que hay una tragedia, los colombianos de Nueva York respondieron: en el caso de Liliana Melo, una conocida influencer, haciendo un llamado a su grupo Unidos por La Patria para recoger las donaciones.

Otros como John Londoño aportan su tiempo para responder sobre lo que está ocurriendo.

El Precinto de Policía 115 para recibir donaciones, al igual que Ceba-Ceba, un conocido negocio colombiano y La Jornada, cuyo director siempre está al frente de cualquier tragedia que agobie a la comunidad hispana de Nueva York.

Al llamado de ayuda a los colombianos que fueron golpeados por el terremoto se han sumado toda clase de negocios, desde médicos hasta salones de baile.

Todos quieren aportar su granito de arena.

Mientras tanto, en las calles de Jackson Heights, la ansiedad continúa siendo la reina de la situación, ya que todavía hay muchos que no saben de los suyos por la caída de las torres de conexión de teléfonos celulares. “El edificio se cayó y sé que hubo sobrevivientes, pero no sé si mi familia está dentro de los afortunados. No puedo comunicarme”, afirmó sollozando Alfredo, quien dijo que ya estuvo en el Consulado de Colombia en Nueva York, sin lograr su objetivo.

“Yo quiero viajar, ¿pero a qué aeropuerto? El aeropuerto de Pereira se cayó y sólo está habilitado para vuelos de salvamento, no comerciales”, argumentó.

Lina María, de Manizales tampoco sabe qué hacer. Sus padres se mudaron recientemente a un apartamento, pero el edificio colapsó. “Ellos eran nuevos en el vecindario. Yo llamé a una tía que vive en Medellín para que vaya a buscarlos. No sé”.

En otro sector de Queens, un grupo de colombianos peleaba con unos agentes inmobiliarios porque habían dado dinero para comprar apartamentos y no se sabe qué ha pasado.

En las iglesias habrá celebraciones y donaciones especiales.

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