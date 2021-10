El desastre de ARTBO

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

La organización de ARTBO, después de tanta experiencia, y como afirma el comunicado “Llega Semana ARTBO, el nuevo evento de ciudad de ARTBO, programa de artes de la Cámara de Comercio de Bogotá, creado con el fin de ofrecer una experiencia alternativa y segura para reconectar a todos los públicos interesados con la escena del arte colombiano e internacional. Esta nueva iniciativa, que se llevará a cabo entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, une las secciones más representativas de ARTBO | Feria y ARTBO | Fin de Semana” no funcionó.

A mí por ejemplo, siempre me llega el cuadernillo rosa con la información general dos días antes. Este año, tuve que recorrer esta oportunidad en la virtualidad. En el nombre exacto de la web la encontré en la última línea del cuaderno. Dejaron su presentación internacional en Corferias para dedicarse a promover los distintos circuitos de Bogotá buscando las galerías: el centro, la Macarena, Teusaquillo, Chapinero, San Felipe y la zona norte de la ciudad.

Se trata de una feria de galerías de la capital, con sus invitados selectos, y sus curadores internacionales y nacionales para que se vean en los eventos sociales

En las otras ciudades del país recibieron tarde información sobre la inauguración. Se trata entonces de una feria de galerías que funcionan en la capital, con sus invitados selectos, y sus curadores internacionales y nacionales para sus tengan se vean en los eventos sociales y sus promociones con privilegios a visitas a talleres, actividades que nadie conoce.

Por lo que vi, el grueso del trabajo lo ha realizado cada galería que ha organizado su lugar con el repertorio de artistas que representa. Sin este esfuerzo, la realización hubiera sido un desastre.

Me cuentan que el lugar FORO, donde realizan intercambios de ideas y se ofrecen conferencias es un lugar completamente inadecuado, ruidoso y sin traductores. De nuevo llegamos a los mismo: una invención apurada para bogotanos. Hasta donde pude ver en la web hay dos galerías y muy pocos artistas internacionales. A la galería brasilera Vermelho le dieron para su exhibición una dirección que no aparece en el mapa. Y el capítulo de NUEVO COLECCIONISMO no existe en la web.

Hasta el día de ayer, los buses que movilizan a la gente en los recorridos puntuales no tenían programación ni horarios. Así que, a las inauguraciones en las galerías llegó tan poca gente que se quedaron los preparativos en las mesas. Otro desencuentro.

Lo que está en funcionamiento no es nada más que las mismas actividades que hace ARTBO-Fin de semana que se realiza en algún momento del año para promover la afición bogotana.

Tomaron como sede al Museo del Chicó, donde también se presenta el capítulo SITIO con el curador del Museo del Barrio como estrella y elogió lo obvio. Seguramente el montaje que es lo original lo hicieron otros. ARTECÁMARA, como lo recorrí en la Web, parecería menos desordenado y como siempre con pocos aciertos.

Ojalá algo le salga bien, ya en el fin de semana. a este esfuerzo casi inútil de la Cámara de Comercio.

Por otro lado, hizo falta la contraparte de Barcú en la Candelaria que era una otra opción para la vida y la fiesta del arte. Faltaron muchos y de internacional nada.