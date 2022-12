.Publicidad.

En los últimos días se hizo tendencia el creador de contenido La Liendra, por haber dicho que quería cubrir a su novia de pies a cabeza para que nadie se la mirara. Ahora, parece que los comentarios machistas, a forma de broma, se están volviendo frecuentes entre los influencers. WestCol, el streamer y novio de Aída Victoria Merlano, dijo que las mujeres en Catar son mucho mejores que en Colombia.

En unas historias de Instagram, aseguró que en el país árabe no habían “mujeres bandidas” porque en este país se castigan este tipo de actos.

“Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas, ¿están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y de Bucaramanga? Ah, Cali no se me olvida tampoco. Porque si acá hubiera una mujer bandida no simplemente la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos. No hay malas, no hay bandidas es el paraíso. Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Es impresionante. Aprendan”, afirmó Luis Villa, nombre real del streamer.

Yo necesito que ustedes escuchen lo que dice este man, las preguntas del final: "Por qué no aprenden así, por qué no son como acá", o sea, básicamente, que por qué acá no se perpetúa la violencia que ejercen esos países sobre las mujeres pic.twitter.com/bJZCRNx8iy — Susana✨ (Taylor's version) (@sna1609) November 30, 2022

Las palabras de WestCol no sólo molestan a las mujeres porque se sintió como un ataque directo, sino también porque se minimiza la lucha contra la opresión que se vive hace varios años en el medio oriente.

Aunque el influencer salió a disculparse y explicó que su comentario no era más que una sátira, muchas mujeres consideraron que su excusa fue ridícula y sin sentido.

“Tienen toda la razón, esta historia es para aclarar porque de pronto se confunden y este son los típicos clips que sacan de contexto y me acribillan. Obviamente yo no dije que era el paraíso porque una mujer la enciendan a latigazos. Más que todo lo dije porque las mujeres aquí todas son fieles y lo dije como en forma de meme. Cada quién con sus culturas, con sus cultas, pero ahí ya no me meto”.

Cómo les encanta descontextualizar todo no

Hey pero les encanta echar arena de arriba para abajo no malparidos?

Cómo ustedes mismo dicen cojan oficio pues

Sacar una historia sin mostrar la siguiente, mucha envidia a westcol veo por aquí pic.twitter.com/gZr3OPUbzK — Gostic (@Gostic_) November 30, 2022