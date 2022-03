El Desafío me aburrió tanto que me puse a ver MasterChef

La decadencia del reality de Caracol es notoria. Un programa que no conecta con nadie y que perdió su objetivo: ser un desafío. Una semana después me pase a RCN

Por: Alfredo Bejarano |

marzo 15, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

El pasado martes inició la temporada número 18 de El Desafío, el reality insignia de Caracol y un programa que desde que inició en 2004 no me lo pierdo. Es la excusa perfecta para compartir en familia y salir de la rutina caótica y estresante.

Con una expectativa gigante, y después de haber visto una de las mejores temporadas de Yo me llamo, esperaba que El Desafío siguiera con esa línea innovadora a la que el canal de los Santo Domingo nos tiene acostumbrados, pero desde el primer minuto algo no me convenció: modelitos fisicoculturista que no representan ni al 0,01 % de la poblacion colombiana. Y ojo, ya han habido otras temporadas de superhumanos, pero en ellas había más humanos que super.

-Publicidad.-

Lo real es que, primero, al ver a los participantes no sentí ninguna conexión, ni siquiera por la región, que siempre jala de alguna forma. Y segundo, al ver que esta temporada empezó desde el primer capítulo a victimizar a los concursantes, me perdió. En ese momento cambié de canal, y la espontaneidad de los participantes de MasterChef me hizo ver que en El Desafío, los superhumanos parecen más superactores.

Ha pasado ya una semana desde el estreno del reality, y aunque intento verlo todas las noches, siempre me pasa lo mismo, termino cambiando a RCN y veo MasterChef, un programa en el que los famosos, sin importar que sean famosos, muestran su lado humano y real. Logran conectar con un público que se ven representados en ellos, algo que Caracol enterró en esta temporada de El Desafío.

Publicidad.