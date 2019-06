El derrumbe de Nairo Quintana

En el 2013, cuando despuntó en el mundo del ciclismo siendo segundo del Tour de Francia, el único que podía resistir cuando atacaba era Chris Froome. En Colombia creíamos que sería el primer colombiano en ganar el Tour. Solo sería cuestión de tiempo. Miren no más la exuberancia subiendo el Mont Ventoux, uno de los más terribles picos del ciclismo, cuando solo tenía 23 años.

El esfuerzo dejó esta imagen para la posteridad: Nairo como un mártir contemporáneo desvanecido en el paisaje lunar del Ventoux.

En el 2014 fue campeón del Giro con autoridad. Ni siquiera una otitis severa y la fiebre de la primera semana le impidieron ganarle a Rigoberto Urán sin objeciones, en sólo una etapa, en solo un descenso, el del Gavia, en medio de la polémica que afirmaba que la carrera se había neutralizado. Ese mismo año sólo esta caída, ocurrida cuando era líder por encima de Froome, Contador y Valverde, le impidió ganar La Vuelta

Pero regresó renovado y en el 2015 estaba en la cima de su rendimiento. Estuvo muy cerca de lograr el sueño por el que palpitaba todo un país: ser el primer latinoamericano en ganar la competencia ciclística más importante del mundo. Su ataque en el mítico Alpe de Huez, el lugar donde se han consagrado los mejores, ha sido lo más importante que le ha pasado al ciclismo internacional en los últimos 20 años. Este recuerdo todavía nos hace estremecer:

“Cuando atacó creí que me moría” dijo Froome. “Nunca había estado tan cerca de la derrota”. Era un duelo que todos querían ver y que reeditarían en el 2016. Fue la primera decepción de Nairo. En ese Tour nunca atacó y sólo pudo conseguir, con muchos problemas, el último lugar del podio. A un genio como Quintana, con apenas 26 años, se le pedía demasiado. Las pocas dudas que despertó las calló al instante con su título de la Vuelta 2016 ganándole brillantemente a Froome. Desde ahí todo ha sido cuesta abajo.

En el 2017 pensaba hacer una hazaña que sólo han conseguido monstruos como Marco Pantani: ganar en un mismo año el Giro y el Tour de Francia. Era el máximo favorito en Italia. Sin embargo Dumoulin le ganó en la última etapa la camiseta rosada. En el Tour la decepción fue mayor: ocupó la 12 posición. En el 2018 cambió su plan de trabajo, descansó demasiado pero en el Tour, justo después cuando había ganado esta etapa:

Y ubicarse en el quinto lugar de la general, una caída acabó sus ilusiones: apenas terminó 10. En l Vuelta volvió a decepcionar y al final se conformó con ayudar a Valverde quien no pudo ganar la competencia. Este año las cosas no parecen ir mejor. El principal problema no es deportivo sino la decisión empecinada de su equipo de ir al Tour compartiendo el liderato con Mikel Landa. El resultado en la Dauphiné pasada prendió las alarmas: Nairo está muy por debajo del nivel de rivales directos como Pinot, Bardet, Fulgsang.

A 15 días de empezar el Tour hay preocupación y tal vez la certeza de que pase lo que pase los años de Nairo son parte del pasado. Es algo que le pasó a Rigo entre los 27 y los 29 años cuando resucitó ocupando el segundo lugar del podio en el Tour. Nairo tiene razones para ser optimista. Los dos principales favoritos, Froome y Dumolin no participarán. Thomas viene tocado, la pelea será con los franceses Bardet y Pinot y su compañero de equipo Landa. Lástima que ya no ataque como antes, que se haya ganado la fama de ser un chuparuedas, que ya no ataque con tanta fuerza. Es una pena que Nairo, el mejor ciclista latinoamericano de la historia, no haya sido el monstruo que pensamos iba a hacer.