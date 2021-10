El derecho a callar

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

La confusión es común y siniestra. Los días de la inmediatez ordenan los pronunciamientos y las opiniones. Nadie debe callar: todos deben precipitarse al ruido. Ser se convirtió en una extension del aparecer (¿publicar?) y del participar del tema del día. Los individuos cautos o -simplemente- desprevenidos perecen en la horda vociferante. La trampa de la expresión persigue y atenta contra el derecho a contemplar. La discreción, la prudencia y la reflexión fueron lapidadas con cargos sumarios de complicidad. Como aquel acertijo que me entretuvo de niño: el silencio desapareció de tanto nombrarlo.

El enredo parece ser consecuencia de una interpretación malsana de la libertad de expresión. Aquel derecho que constituyó a la civilización actual y que ahora la deja en ascuas. La incomprensión parte de amordazar el derecho para -irónicamente- despojarlo de su atributo a quedar suspendido en el pensamiento. No todo, por supuesto, debe ser manifiesto. No debe serlo. Siendo así, se atenta contra una dimensión fundamental: la observación que precede a la formación de la expresión. Si todo debe decirse de inmediato corre el riesgo de nacer inmaduro o estéril.

La cuestión cobra mayor gravedad cuando se aproxima a la creación artística (o al mismo proceso que desemboca en la creación). En primer lugar se carga a todos y cada uno de los artistas del mundo (como si no fuera suficiente la agitación e incomodidad de serlo) con el deber irrestricto de tener una opinión formada ante cualquier coyuntura y, sobre todo, de expresarla ante el público vigilante y sediento. En todo momento y en todo lugar el artista -sea cual sea su área de sensibilidad y apetito- debe expresar, expresar y expresar. No obstante, como lo he dicho, expresar también incluye la difícil habilidad de callar y de tomarse el tiempo (la labor imposible de nuestros días) de crear la membrana porosa del pensamiento.

El daño raya con los límites de la censura. La cual se cree solo obedece a un proceder originado en un poder institucional: un gobierno, un poderoso, un tirano. No obstante, es probable que también se esté censurando al artista al obligarlo a opinar. Y lo que es aún más arbitrario, obligarlo a opinar en un sentido que complazca a la mayoría. En efecto, no solo se trata de precipitar un par de palabras, una canción o un lienzo, sino también de coincidir (ese verbo tan ajeno al artista) con una opinión afiliada y dócil que satisfaga al tribunal supremo de las redes sociales. Nada florece en el arte cuando se le somete a cualquier tipo de unanimidad. Sea cual sea su fuente.

Con frecuencia se traen a colación frases manidas -y obvias- que ponen de presente los riesgos que conlleva guardar silencio en situaciones atroces. Como si el silencio fuera una situación definitiva y fatal. Todo lo contrario, el silencio puede ser el punto de origen de una expresión que se toma el tiempo de germinar, incluso para atacar y denunciar la atrocidad. No existe ninguna complicidad (o responsabilidad atribuible) para aquel que se guarda sus pensamientos para que asuman cierta gravedad y arraigo. Decía Julián Marías en unos de sus textos, que no todos los tiempos del hombre son tiempos de filosofía suficiente y auténtica. Imposible contradecirlo y no pensar que tampoco todos los minutos del día son un calendario marcial de expresión para el artista y mucho menos para el ciudadano.

Es probable que si las sociedades actuales observaran más -y gritarán menos- los reclamos fundamentales pudieran tener más chances de ser oídos y contemplados. Todo ruido aplana y confunde. Por lo pronto llama mi atención la cercanía entre precipicio y precipitar. Lanzar la conciencia al vacío.