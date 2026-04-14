- El Departamento de Caldas pasó de estar encerrado entre montañas a tener salida directa a dos mares

Durante décadas, la ausencia de costa ha sido interpretada como una desventaja estructural para el desarrollo económico de Caldas. Sin acceso directo al mar, el departamento careció históricamente de una salida natural hacia los circuitos del comercio internacional, lo que lo obligó a compensar su condición mediterránea con soluciones de infraestructura y logística poco comunes para su época. A comienzos del siglo XX, la construcción del cable aéreo Manizales–Mariquita y el Ferrocarril de Caldas no solo resolvieron parcialmente ese aislamiento, sino que convirtieron a Manizales en un nodo comercial regional de primer orden.

La desaparición de esas infraestructuras marcó un punto de inflexión. Desde entonces, Caldas quedó atado casi exclusivamente al transporte por carretera, con los costos logísticos y las limitaciones competitivas que ello implica. Un siglo después, sin embargo, el departamento vuelve a ubicarse ante una coyuntura de transformación, esta vez en condiciones estructuralmente distintas.

La entrada en operación de la Concesión Pacífico 3 —146 kilómetros de infraestructura vial de cuarta generación que articulan 14 municipios caldenses— y el avance del proyecto del Aeropuerto Internacional del Café configuran una nueva base física para la integración regional. Estas obras no deben leerse como proyectos aislados, sino como componentes de un sistema logístico que redefine la posición de Caldas dentro de los flujos de carga y pasajeros del país. La dimensión estratégica de este cambio se amplifica con la entrada en operación de Puerto Antioquia en febrero de 2026. Por primera vez, el Caribe colombiano cuenta con un terminal de aguas profundas plenamente operativo en el golfo de Urabá. Sumado al tradicional acceso al Pacífico por Buenaventura, Caldas dispone hoy de una conectividad funcional hacia dos océanos.

Para un departamento sin litoral, esta realidad supone una modificación sustantiva de su geografía económica. Desde una perspectiva técnica, la reducción de distancias logísticas es significativa. Mientras los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena se ubican a casi mil kilómetros de Manizales, Puerto Antioquia se encuentra a menos de 500, y Buenaventura a cerca de 300. Esta diferencia incide directamente en los costos de transporte, los tiempos de entrega y la competitividad de los productos regionales. Pero, más allá de la proximidad física, cada puerto cumple una función diferenciada en términos de acceso a mercados internacionales: el Pacífico orienta la oferta exportable hacia Asia y la costa oeste de América, mientras que el Caribe lo hace hacia Europa, Norteamérica y el Caribe insular.

Desde el punto de vista de la logística moderna, la posibilidad de elegir puerto según destino es una ventaja estratégica de alto impacto. Para las cadenas productivas de café, aguacate, cítricos y agroindustria en general, esta flexibilidad se traduce en mejoras de margen, reducción de riesgos y mayor capacidad de inserción en mercados externos. Es, en términos estrictos, un cambio en las condiciones de competitividad territorial.

Esta ventaja no es producto de la casualidad, sino de una convergencia entre geografía e infraestructura. Caldas se ubica en el centro del corredor que conecta Pacífico y Caribe a través del occidente colombiano. Sobre esa base, Antioquia y Caldas han venido estructurando una agenda común materializada en el Eje de Competitividad Caldas–Antioquia, con Pacífico 3 como eje articulador. En el caso caldense, esta estrategia se concreta en el Corredor Logístico y Agroindustrial de Occidente (CLAO), cuyo núcleo proyectado en el kilómetro 41 del corredor concentra condiciones óptimas para el desarrollo logístico, industrial y de transformación productiva.

No obstante, la infraestructura por sí sola no garantiza desarrollo. La literatura económica es clara en señalar que los beneficios de los corredores logísticos dependen de la planificación territorial que los acompañe. Caldas y Antioquia comparten no solo vías, sino cadenas productivas, mercados laborales y dinámicas empresariales que, en la práctica, configuran un único sistema regional. La ausencia de coordinación en el uso del suelo, la localización industrial o el desarrollo logístico puede diluir —o incluso neutralizar— las ventajas creadas por la inversión pública.

En este contexto, la Región Administrativa y de Planificación del Agua y la Montaña se convierte en un instrumento clave. Más que una figura administrativa, constituye el espacio institucional donde pueden alinearse decisiones de largo plazo sobre ordenamiento, infraestructura, logística y desarrollo productivo. Caldas no tiene mar, pero hoy tiene algo igualmente determinante: acceso efectivo a dos océanos. Convertir esa condición en desarrollo sostenible dependerá menos de nuevas obras y más de la capacidad institucional para tomar decisiones técnicas, coordinadas y estratégicas. La oportunidad está sobre la mesa; desaprovecharla sería, esta vez, una decisión, no una fatalidad geográfica.

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