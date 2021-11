El daño que le hizo a James Rodríguez separarse de Daniela Ospina

.Publicidad.

Casi siete años duró el matrimonio entre Daniela Ospina y James Rodríguez que terminó en el 2017 y fue el notición de la farándula en su momento. El fin de su relación con la mamá de su hija y una mala racha momentánea parecía que la carrera de James Rodríguez no volvería a relucir.

Mientras que el crack, que dejó de ser la primera opción de los DT de la Selección Colombia con la puesta en escena de Reinaldo Rueda, pasa sus días despilfarrando su fortuna, llena de lujos, fiestas y ocios con sus amigos y consigo mismo; Daniela utiliza sus redes para promulgar sobre el amor propio y vida saludable, realiza colaboraciones con reconocidas marcas de ropa, comparte sus rutinas de baile y ejercicio, publica fotos de su vida materna y hasta se convierte en la envidia de más de uno por sus lujosos viajes en familia.

Desde que está sin James le ha ido mejor: se fue a vivir a Miami con su hija Salomé. Se ha dedicado a impulsar su marca de ropa, DanFive, en donde ella escoge hasta la textura de las prendas. Salomé la acompaña como una sombra, cada vez más inteligente y como ella misma la describe, cada vez más hábil.

Por su parte, el ídolo colombiano despierta cada vez más polémica en redes y medios de los lugares por donde pasa. Su actitud deja mucho que desear y los caprichos que se cumple asimismo ponen en tela de juicio la madurez del 10. Por poner un ejemplo, los hinchas del Everton no le perdonaron que no supiera, ni siquiera, contra qué equipo jugaban un fin de semana de agosto pasado en el que, por no haber sido convocado, James se la pasó conectado en la plataforma Twitch, uno de sus últimos hobbies. Además, muchos hinchas de la selección no le perdonan su indiferencia con el equipo cuando no fue convocado de primerazo por Rueda.

Los días de gloria en que James arrodilló a un país entero a sus país y su magia en la cancha parecen lejanos. Ha corrido mucha agua debajo del puente y el futbolista ha cambiado, lejos de Daniela, no sólo en actitud, sino también es aspiraciones o por lo menos eso es lo que sienten muchos de sus fans hoy decepcionados. James ya es más noticias por lo que hace fuera de las canchas.

