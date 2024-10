El cuarto poder en jaque: la manipulación mediática al descubierto

Por: Elaine de Jesús Villalba Herrera |

octubre 16, 2024

Se crece pensando como los padres, la familia es quien primero te moldea, con el tiempo lo que se lee va construyendo la persona y su ideología, dime que lees, te diré cómo piensas.

La prioridad hoy en día es ser el primero en dar la noticia por encima de informar con veracidad y transparencia; hoy la información viaja a la velocidad de la luz, cargada con la subjetividad de quien escribe, la ideología de quien patrocina y de mensajes que solo favorecen la manipulación sistemática del lector.

Todo esto impulsado por la proliferación de medios digitales, hay una sobreinformación y en adición a ello se ha democratizado el acceso a la noticia, abriendo las puertas a una nueva forma de manipulación: la propaganda disfrazada de periodismo. Los grandes sucesos en la esfera internacional son filtrados a través de lentes ideológicos que buscan moldear la percepción de la realidad.

La guerra en Ucrania, la crisis climática, las elecciones en Estados Unidos, son solo algunos ejemplos de cómo los medios, motivados por sus intereses políticos y económicos, construyen narrativas que favorecen unos intereses sobre otros. Pasan vergonzosamente a ser los periodistas de la satírica obra de Dicspati usada en muchos medios, pero en ninguno que pueda estar a la espalda del periodista que pinta una absurda realidad.

Un mismo hecho es presentado de maneras tan diferentes dependiendo del medio que lo difunda. Los grandes conglomerados de medios tienen el poder de configurar la agenda mediática. Deciden qué noticias son importantes, cómo se presentan y qué detalles se omiten. Pero más allá de la selección de noticias, existe una manipulación más sutil: el lenguaje usado, la tesis que sostienen o reiteran y la elección de las fuentes.

Colombia es testigo de cómo los medios internacionales han construido narrativas sobre el país que refuerzan estereotipos negativos. La violencia, el narcotráfico y la corrupción han sido temas recurrentes, pero a menudo se ha omitido la riqueza cultural, la diversidad y los avances democráticos o estructurales que caracterizan a nuestra nación.

Si en su buscador coloca The New York Times o The Washington Post junto a “noticias de Colombia", los titulares principales son “Colombia: ¿Vivir sabroso sin vivir seguro?”, “Colombia enfrenta un nuevo problema: demasiada cocaína”.

The Wall Street Journal, medio conservador y económico de derecha en los Estados Unidos, con financiación mayoritariamente privada, aborda la problemática global del cambio climático como un asunto menor y costoso para los empresarios, que con seguridad respaldan el medio, adicionalmente no usan más que una fuente de información en esta noticia.

Russia Today, medio de comunicación ruso financiado por el Estado y acusado de propagandístico, señala al capitalismo y a las empresas fósiles de Estados Unidos como culpables de la situación climática que corroe a América Latina y a sus recursos principalmente, usa a su vez una multitud de fuentes especialistas en la materia para así sustentar sus argumentos.

Al comparar estos dos medios, se observa cómo la ideología y los intereses políticos se esconden tras las líneas de una noticia y junto a la propaganda han permeado profundamente los medios de comunicación internacionales, socavando la confianza en las instituciones y manipulando la opinión pública en beneficio de intereses particulares.

Los lectores hoy deben escudriñar y hacer seguimiento en medios de una misma noticia. Los portales y medios de comunicación tomar conciencia de la responsabilidad de informar con veracidad, de cuestionar a las fuentes a profundidad, de jamás sentirse satisfechos con el boletín de prensa que entregan las agencias, empresas o figuras públicas; en Cartagena de Indias al igual que en Barranquilla se vive una situación compleja con este último aspecto en mención, es inaudito que los alcaldes financien medios o portales para sentirse adulados, y a los medianamente críticos o investigativos se les señala de tener “una agenda oculta” y de “no informar de manera equilibrada”.

La irrupción de las redes sociales ha agudizado el problema de desinformación. Según el Digital News Report 2024 del Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, publicado en junio del presente año, las redes sociales en Colombia son usadas como fuente de noticias por un 61%, aunque frente a 2022 disminuyó once puntos porcentuales, sigue siendo más de la mitad de los encuestados y una cifra preocupante al conocer el grado de desinformación de los medios y portales.

En este contexto, es fundamental que los lectores colombianos y del mundo, desarrollen un espíritu crítico y aprendan a discernir entre la información veraz y la propagandística, se pregunten qué intenciones hay detrás de las palabras que utilizan y se hagan más conscientes de los sesgos ideológicos imperantes que se combaten con fuentes de información diversas y contrastadas.

En definitiva, la lucha contra la propaganda y manipulación mediática es una tarea que concierne a todos, se espera que las personas que van creciendo en sociedad encuentren en los medios una imagen de libertad y transparencia, sin la intención de moldear sus mentes, en su lugar expandir sus realidades.