"Si soy presidente, cesa la contratación de exploración de petróleo", dijo Petro en una entrevista concedida al diario El Tiempo el 21 de noviembre de 2021, con cierto tono de imperativo categórico. Luego de que su declaración generara un rechazo mayoritario en la opinión pública, fue matizando su postulado en el tramo final de la campaña, pero como siempre, sin la fiabilidad necesaria. Ante la inminencia de su mandato, preocupa que contemple indiferente la estrepitosa caída de las acciones de Ecopetrol, que solo puede entenderse como una de las señales más diáfanas del efecto de su anuncio. Pero pareciera no importarle, y se queda como Nerón viendo arder Roma, aunque no existen razones de interés público valederas que sustenten esta decisión, que ya causa tanto daño y que implicaría socavar la autoeficiencia energética del País.

Resulta alucinante que, ante el convulsionado contexto energético internacional, devenido por efectos gemelos de la pandemia de coronavirus y la guerra de Rusia en Ucrania, Petro nos sitúe en los debates que se sostenían en el año 2000, sobre la situación del crudo en Colombia, justo cuando la tendencia al decrecimiento de nuestra autosuficiencia petrolera nos amenazaba con transformarnos en importadores netos.

Se me viene a la memoria aquel libro del representante a la cámara Luis Alfredo Colmenares, titulado El costo de no explorar. Texto que, brindó las luces necesarias para comprender que, si bien “Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo”, y que, si no se tomaban las medidas oportunas, “el no explorar” tendría graves repercusiones sobre nuestra economía, tal como me recordó en estos días mi hermano Álvaro –entonces senador ponente del exitoso Código Minero actual, y coautor, con Luis Ernesto Mejia e Isaac Yanovich, de la conversión de Ecopetrol articulada en la ley 1118 de 2006 que modificó el sistema apostando al aumento de recursos en exploración, mediante la conversión de Ecopetrol en sociedad de economía mixta, lo cual ha causado el voluminoso aumento de la producción.

Afortunadamente, en aquel entonces el gobierno tomó las medidas a tiempo. Básicamente giraron en torno a una modificación de las condiciones exigidas para la exploración y a una reducción de los riesgos jurídicos para las empresas extranjeras. Bien lo afirmó el Representante Colmenares en el citado libro: “La diferencia entre hacer cambios en la política petrolera y no hacerlo se tasa en billones”.

A los que no están familiarizados con el tema es importante puntualizar que la exploración es vital dentro de la industria petrolera, pues de ella depende el hallazgo de hidrocarburos líquidos y gaseosos en el subsuelo. Para que aterricemos en el aprieto en que nos tiene Petro, lo básico es entender que la exploración es la realización de los estudios pertinentes para buscar y localizar los posibles yacimientos petrolíferos o las acumulaciones de hidrocarburos en volúmenes comerciales existentes en el subsuelo, mediante investigaciones y operaciones necesarias basadas en estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, sismográficos y de perforación, que permiten a los especialistas seleccionar el lugar que consideren más idóneo para perforar un pozo exploratorio. Así las cosas, conviene precisar que sofrenar la exploración de un día para otro es equivalente a renunciar a la razón de ser de Ecopetrol, es menospreciar la oportunidad de tener un stock en cadena, lo que apareja graves consecuencias en la matriz energética en el corto plazo.

Al margen de los conceptos, lo sensato es revisar las cifras. La Cartera de Minas y Energía reporta que para el bienio 2021-2022, las regalías que aporta el sector de hidrocarburos llegarán a los $17 billones por cuenta de contratos de explotación que se cimentan en exploraciones. Por consiguiente, dejar de suscribir contratos de exploración en el actual contexto mundial es un acto irresponsable y suicida. La irregularidad de los precios del crudo está a la vista y los mercados lo sienten en la dinámica de la oferta y la demanda. A no ser que recurramos a una extraña lógica donde se acepten las paradojas, difícilmente se entiende que los autoproclamados defensores del patrimonio nacional, pretendan atentar contra él, fanfarroneando sobre el asunto del cambio climático, como si una sola postura hiciera la diferencia en el planeta.

El gobierno saliente deja más de 210 contratos vigentes con componente exploratorio, 140 de los cuales son nuevos, esto significa que la parte exploratoria es muy importante y que la actividad no se puede suspender de manera inmediata. Hay un compromiso claro de la industria de hidrocarburos de avanzar en el proceso de transición energética, pero ésta debe ser responsable, sostenible y debe permitir que el país aproveche sus potencialidades, lo cual no se logra prohibiendo las actividades. ¿Será que Petro desconoce que el crudo se transa en el mercado de futuros con base en los yacimientos existentes y que sin exploración no existe información sobre dichos yacimientos? Lo dudo.

Algunos prefieren atribuir el hecho a la ignorancia de Petro en la materia, yo en cambio, atisbo que detrás de una decisión sin duda descabellada como esta, hay un movimiento geopolítico en el cual Venezuela y Rusia tienen intereses cifrados. De ser así, o ante esa simple posibilidad, no podemos guardar silencio pues claramente esto implicaría actuar imperdonablemente contra los intereses de la patria.

