.Publicidad.

Los oficiales del Ejército que el 6 de noviembre de 1985 lanzaron la operación de retoma del Palacio de Justicia, ocupado por un comando del M-19, escogieron como código para sus comunicaciones una denominación que estaba a tono con lo que pensaban hacer: “Arcano”, que significa secreto.

“Arcano 5” sería el coronel Carlos Sadovnik, segundo comandante de la Brigada de Institutos Militares (hoy Brigada 13) y “Arcano 2”, el también coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe de Inteligencia de la misma unidad.

-Publicidad.-

Una conversación entre ambos a través de la frecuencia reservada para las comunicaciones militares fue captada por un radioaficionado y hoy, 37 años después, sigue teniendo para la Corte Suprema de Justicia el valor de una prueba contundente para demostrar que personas que salieron vivas de la sede judicial fueron desaparecidas luego de intensos interrogatorios.

En su providencia de 194 páginas en la que dejó en firme la condena a 40 años de cárcel para el coronel retirado Sánchez Rubiano, la Corte la transcribió para reafirmar su convicción de que a través de ella fue impartida la orden de desaparición de Irma Franco, reconocida por algunos testigos sobrevivientes como integrante del comando guerrillero que tomó por asalto el Palacio.

Publicidad.

Arcano 5: Está QSL, la foto de Luis Francisco Otero Cifuentes está en primera página de El Tiempo, cambio.

Arcano 2.: Recibí QSL. (…)

Arcano 5. R. Está QSL ¿y el 6 ¿uno de los 6 u 8 sujetos eh?, cambio.

Arcano 2. No, negativo, únicamente pudimos obtener inclinación sobre una sujeto que es abogada y que ya fue reconocida por todo el personal. Cambio.

Arcano 5. Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco. Cambio.

Arcano 2: Recibido. QSL.

La “manga” y el “chaleco” que, según la orden cifrada, no podían volver a aparecer era Irma Franco, una joven estudiante a punto de graduarse como abogada, reconocida en algunos círculos foro jurídico y hermana del entonces presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Jorge Franco Pineda. Su oficio académico y sus relaciones le permitían visitar con frecuencia el Palacio, pero nadie allí sabía que era activista del M-19. Lo supieron en el momento en que, en medio del fuego cruzado durante la toma y la retoma, ella empuñaba un arma con la que encañonaba a los rehenes.

Experto en Inteligencia, el coronel Sánchez Rubiano había logrado reconstruir buena parte de la estructura del movimiento insurgente y con su memoria fotográfica podría reconocer a los más importantes cuadros del M-19 que pudieron salir vivos tras la retoma. Por eso quedó a cargo del puesto de mando avanzado que fue improvisado en la Casa del Florero, al frente de la sede de las cortes, pues allí empezaría el proceso de identificación de las personas rescatadas de un holocausto en el que murieron 111 personas, entre ellas 10 magistrados de las cortes.

Él y Sadovnik, su comandante, estaban obsesionados con reconocer y capturar a Luis Francisco Otero, pues creían que él era el jefe de la columna que irrumpió en el Palacio. Por eso destacaron en su conversación el hecho de que una foto de su objetivo principal hubiera aparecido ese día en la primera plana del periódico El Tiempo.

Varios testigos le dirían durante los siguientes años a la justicia que Irma Franco fue identificada pocos minutos después de haber entrado a la Casa del Florero, custodiada por dos soldados que le abrieron paso entre un corredor militar de seguridad establecido para que ninguna de los rescatados pudiera tomar un rumbo distinto.

La vieron por última vez cuando los militares la sacaron del puesto de mando avanzado para llevarla a los cuarteles de la Escuela de Caballería donde sería interrogada. A su lado los soldados se llevaron también a Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, y Bernardo Beltrán Hernández. Desde ese 6 de noviembre de 1985 no se volvió a saber de ellos.

Su hermano Jorge recibió durante los años siguientes, en medio de su angustiosa búsqueda, información de personas confiables que conocían a Irma y que supieron que había salido con vida de Palacio. Uno de ellos, un Mayor de la Policía que había estado en la retoma, le aseguró que la había visto cuando los soldados la conducían hacia el Museo del 20 de Julio, nombre con el que también es conocida la Casa del Florero. El mismo oficial le aconsejó a la familia Franco que se preparara porque Irma tendría que afrontar un proceso judicial que sería largo y penoso. Un soldado confirmó haberla visto en la lista de retenidos y confirmó que después de la salida del puesto de mando fue trasladada a instalaciones militares del norte de Bogotá.

No todas las versiones fueron uniformes. Otras personas les aseguraron a los Franco que la joven activista del M-19 fue trasladada al cuartel de Batallón de Inteligencia Charry Solano, precisamente por orden del coronel Sánchez Rubiano, B-2 (jefe de inteligencia) de la Brigada 13.

En el entretanto hubo también versiones que buscarían desviar la atención de las autoridades. Un militar que dijo pertenecer a la Séptima Brigada, con sede en Villavicencio, aseguró que el cuerpo especial que pertenecía fue enviado a Bogotá para apoyar las operaciones contrainsurgentes en medio de la emergencia que se presentaba. Según él, estuvo tanto en la Casa del Florero como en la Escuela de Caballería. En esta última unidad habría presenciado los interrogatorios, las torturas y ejecuciones de los tres retenidos, cuyos cuerpos, según él, fueron enterrados allí mismo.

La justicia penal verificó su versión y encontró que el supuesto testigo no pertenecía a la unidad especial del Ejército del que decía provenir.

A diferencia de lo que ocurriría con los familiares de otras personas desaparecidas, a la familia Franco tuvo problemas para acceder a los escenarios de búsqueda, pues en varios de ellos les quisieron poner un ‘Inri’ por su parentesco con una militante de la guerrilla del M.19.

Después de 37 años la Corte toma una decisión de fondo con la que la desaparición de estas tres personas no quedará impune. Según la Corte, así los restos no hayan sido encontrados y reconocidos todavía, no queda la menor duda de que fueron víctimas de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad.

El coronel Sánchez Rubiano deberá ir a la cárcel por el tiempo de vida que le quede. Su jefe inmediato, quien le dio la orden de que no aparecieran el “chaleco” ya no podrá responder porque murió en 2009. El ex oficial, quien tiene 76 años, sirvió al Ejército durante más de 25 años y fue uno de los primeros oficiales formados en el arma de su especialidad.

Con Sánchez irán a la cárcel los suboficiales que lo acompañaban en la Casa del Florero y que aún están vivos.

Los otros mandos que tuvieron responsabilidad en los hechos ya están presos. Uno de ellos, el general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales fue expulsado de la JEP y confinado en la brigada que comandaba hace 37 años.

Vea también: Retiros masivos en las Fuerzas Armadas: ¿Depuración o crisis?