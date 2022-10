Karen Abudinen reapareció para defenderse del cuestionado contratista Emilio Tapia quien la demandó ante la Fiscalía responsabilizándola de cinco delitos en el entramado de corrupción entre la Unión Temporal de Centros Poblados y el ministerio de las Tic por el que se encuentra hoy preso en la cárcel El Bosque de Barranquilla. La versión de Tapia, conocido también por ser el cerebro del Carrusel de la Contratación de Bogotá, tiene discrepancias ya que sostiene que Abudinen firmó las garantías del contrato de 70 mil millones de pesos para proveer de internet a niños de zonas rurales dando un espaldarazo a la legalidad y autenticidad de las garantías. Sin embargo, la exministra de las Tic se dio cuenta de que las garantías del Banco de Itaú eran falsas cuando Emilio Tapia incumplió con el contrato.

En Twitter, Karen Abudinen contraatacó a Tapia asegurando que la razón de la demanda en su contra era por haber caducado el contrato. Además lamentó que personajes influyentes decidieron perseguirla a ella y no a Emilio Tapia que fue quien pretendió quedarse con el contrato con falsedad y trampas:

Me demanda Emilio Tapia porque caduqué y no cedí como Mintic el contrato de Centros Poblados.

Dizque porque fui muy dura con semejante hampón.

Lo haría otra vez sin dudarlo. Al país no pueden seguir robándolo. @MirandaBogota @CathyJuvinao https://t.co/1FyZQNZ5DT

— Karen Abudinen (@karenabudi) October 19, 2022