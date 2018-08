El congresista César Pachón prefirió la cárcel a retractarse

En medio de la campaña presidencial, César Pachón, hoy representante a la Cámara por Boyacá, señaló a Carlos Fajardo en su cuenta de Twitter de ser un “delincuente y terrorista” después de que Fajardo, quien hace parte de las Juventudes del Centro Democrático, fuera detenido en Duitama por porte ilegal de armas.

Fajardo también fue acusado por Gustavo Petro de haber disparado contra su sede en el municipio boyacense. Después de ser detenido, el militante del CD fue dejado la libertad y puso una tutela en la que le exigió a Pachón retractarse y rectificarse ante las acusaciones en su contra. Un juez aceptó la tutela y obligó al representante a publicar en Twitter la retractación. Sin embargo, Pachón solo corrigió el señalamiento que le hizo de “terrorista” a Carlos Fajardo, pero se mantuvo en su posición de acusarlo de delincuente.

A Fajardo no lo convenció e interpuso una denuncia por desacato. Ahora el líder campesino está ad portas de la cárcel, y un juez ordenó detenerlo durante dos días y ponerle una multa de tres salarios mínimos mensuales.

El periodista Juan José Jaramillo estuvo con el representante por Boyacá en el Congreso y le aseguró que está dispuesto a pasar dos noches en la cárcel, pero no se va a retractar por decir que Fajardo es un delincuente. “Si tengo que pagar dos días de cárcel, pues bueno, hagámosle, no tengo problema, pero no me voy a retractar”.