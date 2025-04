El concurso que busca el mejor bartender a punta de tequila y margaritas

.Publicidad.

Hace algunos años alguien decidió que mezclar bebidas con licores y ese oficio anónimo empezó a convertirse en un espectáculo, el cual hoy se llama mixología y es el nuevo rock: hay estrellas, hay escenarios, hay giras. Se volvió un arte. Y como todo arte que se respeta, tiene sus olimpiadas. Se llama World Class, y este año vuelve a empezar en Colombia.

Ya están abiertas las inscripciones para la edición 2025. El plazo vence el 10 de abril: porque hasta la genialidad tiene fecha de cierre. Los participantes que sepan hacer cocteles deben preparar uno original a partir de la Margarita —sí, la de tequila, sal, y resaca glamorosa— pero esta Margarita debe ser especial, debe ser diferente y tener un giro local, autóctono, colombiano. Le han llamado el “Margarita Punzó Challenge”.

Y la receta del éxito ya no se agita en la coctelera: se publica en Instagram. Los aspirantes deben subir una foto artística con su creación líquida —y la botella de Don Julio, el mejor tequila del mundo, no puede faltar—. También debe escribir la historia detrás del trago en no más de 250 palabras, etiquetar a los organizadores, usar el hashtag correcto. Porque hoy no basta con mezclar bien. También hay que saber contar una historia detrás. También hay que conquistar el algoritmo.

A finales de abril, los organizadores elegirán a los 20 alquimistas líquidos que pasarán a la siguiente ronda. Después viene una prueba presencial, y luego, en junio, la gran final en Bogotá. Tres finalistas. Un speed round. Un ganador. El show, como siempre, promete espuma, nervios y una cantidad insoportable de talento condensado en copas esmeriladas.

¿El premio? Representar a Colombia en el LAC Bootcamp en Cartagena, y, si los dioses de la coctelera lo permiten, viajar a Toronto para luchar por el título de World Class Bartender of the Year. Es decir: el mejor mezclador del mundo. El poeta de las proporciones. El monje zen del garnish. Los mejores ya están preparándose con el respaldo de Diageo