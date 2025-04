El compromiso en el 2026 es no dejar caer la revolución que se ha venido gestando

Por: Germán Peña Córdoba |

abril 25, 2025

La palabra revolución se sataniza, asusta y es asociada a un revolcón casi total de lo existente. Con el propósito de subestimarla, sus detractores se limitan a referir solo al cambio sustancial de las estructuras políticas, pero cualquiera puede hacer una revolución: bien sea en su hogar, en su empresa o en su vida íntima. A veces se necesita un cambio radical, pero no solo de nombre, como aquel ejemplo que conocemos en la política local.

Al imaginario colectivo se le ha instalado la narrativa, que revolución significa, de manera peyorativa, un viraje, desde el sistema capitalista a un comunismo radical o una dictadura del proletariado. Nada más impreciso, su sentido etimológico es revolver, darle una vuelta a la tuerca o cambiarlo todo. ¿O acaso los decretos de Trump y Elon Musk no son revolucionarios y han sacudido al mundo?

La palabra revolución no necesariamente viene asociada a la ideología de izquierda, como casi siempre se piensa, y la narrativa que inocula la caverna es que son malas y que vienen de "la perversa ideología comunista". Es innegable que todas las revoluciones tienen ideología definida más no tienen exclusividad ideológica; existen unas que han sido nefastas y otras han logrado cambios trascendentales. ¿O acaso alguien duda la existencia de una revolución tecnológica? Nuestra generación ha tenido el privilegio de poder establecer cómo éramos ayer, cómo lo somos hoy y cómo seremos mañana con la Inteligencia Artificial, que llegó para quedarse. Igualmente en el pasado (1760-1840) hubo revolución industrial y fue época de grandes transformaciones.

La insensatez reina con la interpretación del término. Para mi concepto en Colombia se está gestando no de manera ruidosa, pero sí silenciosa, una verdadera revolución y el anquilosado pensamiento feudal de la anacrónica derecha Colombiana no ha sabido enfrentarla ni interpretarla. Se ven confundidos y desacertados cuando tratan de atacarla sin proponer paralelamente nada, ¡hace siglos Colombia reclama justicia social! El eje de los problemas en Colombia ha sido la tierra, pero la indiferencia y la indolencia niega que esté sea el quid del asunto.

Hubo un presidente en Colombia que quiso hacer una revolución, y no propiamente era de origen humilde, este presidente perteneció a la más rancia Oligarquía: se llamó Alfonso López Pumarejo 1934-1938. López la llamó "La Revolución en Marcha" igual que hoy, quiso hacer una gran reforma agraria, igual que hoy, no lo dejaron.

Alfonso López tuvo un segundo mandato 1942-1945, pero una implacable guerra jurídica, que no son nuevas, logró sacarlo del poder faltándole un año y fue sustituido por Alberto Lleras Camargo, que le completó su periodo.

Carlos Lleras Restrepo, apodado "el enano Lleras" presidente 1966-1970, cuya firmeza y origen Liberal le permitía tener simpatía entre muchos colombianos, intentó una Reforma Agraria que siempre ha sido un clamor del sector rural colombiano. Esta reforma fue neutralizada por lo que se llamó "El Pacto de Chicoral", congresistas igual que hoy, se unieron con los terratenientes y tumbaron la reforma en el congreso. Cualquier parecido con la situación actual es la tradicional reticencia al cambio.

Una verdadera revolución se está gestando en Colombia. Y llega después de varios intentos fallidos por lograr una gran Reforma Agraria. Por limitaciones de espacio no menciono otros logros revolucionarios, que se ubican en el terreno cultural, el tránsito a energías limpias o las reformas laboral, pensional y salud.

En este escrito solo nos atenemos al punto 1 del acuerdo de paz, donde el gobierno del cambio hace ingentes esfuerzos por cumplirlo: Desarrollo Rural Integral. La entrega de más de 200.000 hectáreas de tierras, hasta ahora, es un hecho histórico y revolucionario, a pesar de los palos en la rueda y si se compara con lo repartido en los gobiernos Santos y Duque, que juntos no llegaron a 25.000 hectáreas.

No me inhibo simpatizar con el gobierno del cambio, porque el haber vivido 17 gobiernos, incluidas las reelecciones de Uribe y Santos, me dan el privilegio y la suficiente autoridad para establecer comparaciones históricas de sucesos reales percibidos en gobiernos pasados.

Y es por esos muchachos(as) que les digo:

Pasajeros con destino a continuar con la revolución en marcha: favor abordar el vuelo 2026 próximo a despegar.

