El compromiso de Medellín con la ciencia y la tecnología

En Colombia ya se puede debatir y también planear el uso de temas como la inteligencia artificial, blockchain, el internet de las cosas, el aprendizaje automático, el Big Data, la nanotecnología, para crear políticas públicas que den solución a problemas sociales.

Y aunque eso suena como una utopía digna de historias de fantasía, lo cierto es que es una realidad porque ya se inauguró en Medellín el nuevo Centro para la Industria 4.0.

Pero, entonces ¿qué es eso? Una buena manera de ilustrar sus funciones es diciendo, justamente, lo que no es. Algunos ejemplos: allí no se desarrollará ni fabricará tecnología alguna, no se diseñarán nuevos productos mecánicos y no funcionará como consultor u operador de asuntos tecnológicos. También es pertinente resaltar que no se trata de un evento ni de la consolidación de una nueva empresa.

Así las cosas, un centro para la Industria 4.0 es un espacio de cooperación y de búsqueda de estrategias que permitan aplicar de manera rápida y eficiente los servicios de la tecnología a la resolución de problemáticas sociales o del mejoramiento de las dinámicas de vida. Esto incluye el desarrollo de políticas públicas para implementar estos cambios, y por encima de todo, velar porque cualquier desarrollo tecnológico se aplique siempre en beneficio social.

La idea es que el Centro cuente con el apoyo y participación del gobierno, la empresa privada, desarrolladores, la sociedad civil, la academia y las organizaciones internacionales. El objetivo es que entre todos se logren identificar los impactos que puedan tener el desarrollo de tecnologías en el ámbito humano con el fin de dirigir el avance tecnológico siempre hacia el bienestar humano y de las comunidades.

Para poner un ejemplo de lo que se puede lograr a través de estos centros (de los cuales solo existen cinco en el mundo, incluido el de Medellín) está el caso de Ruanda, país africano caracterizado por su geografía montañosa.

Allí, el sistema de salud registraba un problema debido a la demora en la repartición de medicinas, vacunas y bolsas de sangre, lo que se traducía en la muerte de muchas personas.

En 2016, el gobierno ruandés adquirió drones para mejorar las entregas de sangre en las zonas más alejadas. El resultado fue el esperado, los aparatos voladores llegaron a todo el territorio nacional, agilizando las donaciones del líquido y evitando el desperdicio del mismo.

Este caso puso en contacto a esta nación con el World Economic Forum. De esta manera, Ruanda creó políticas nacionales para la utilización de estos dispositivos aéreos no pilotados, aumentando su capacidad para brindar soluciones y permitiendo que las empresas que realizan este tipo de desarrollos tecnológicos aumenten su productividad.

En Medellín este espacio se enfocará en crear marcos legales y políticas públicas para acompañar a Colombia y a los países latinoamericanos en la ejecución de proyectos que basen su desarrollo en la implementación de tecnologías asociadas a la Cuarta Revolución Industrial: blockchain, Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial.