El combo de Duque en el Palacio de Nariño

Del grupo de los quince consejeros y asesores que rodean al presidente Duque en el Palacio de Nariño, un pequeño grupo que es el realmente pesa. Y no por el cargo que ocupan sino por la confianza que se han ganado en la interacción personal y a la hora de hacerle frente a las crisis. La mayoría son contemporáneos en edad al presidente, sin mayor o ninguna experiencia anterior en el sector público; han aprendido sobre la marcha.

María Paula Correa empezó como su secretaria privada, pero desde la campaña se perfiló como la persona que se ganaría la confianza presidencial Duque le creó un cargo ad hoc: jefe de gabinete con lo cual la empoderó como su verdadera mano derecha. No se mueve una hoja en Palacio sin el ojo de Correa que está en todas las reuniones, entra al despacho sin anunciarse en la puerta y es la compañía infaltable en todos los viajes internacionales. Como quien dice, se va con los secretos de Palacio. Con la metodología montada por el consejero Carlos Enrique Moreno al comienzo del gobierno, un super ejecutivo del sector privado, la jefe de gabinete le hace seguimiento al gabinete, llama al orden y cuando habla es como si se tratara de la voz del presidente.

Con su respaldo llegó Víctor Muñoz entró a la campaña presidencial para ocuparse en temas de comunicación digital. Con habilidades comerciales, llegó con experiencia gerencial en distintas empresas del sector privado -la más conocida Carvajal tecnología-, y aterrizó como consejero de Transformación Digital. Se ganó la confianza del presidente y tomó vuelo propio. Cuando reventó la pandemia en marzo de 2020, le entregó la responsabilidad del manejo de la billonaria estrategia de adquisiciones de las vacunas contra el coronavirus y lideró el desarrollo de la App para hacer seguimiento a los contagios CoronApp, que resultó más costosa que efectiva.

Fue el escogido para ocupar la Dirección Administrativa de la Presidencia (Dapre), en reemplazo de Diego Molano cuando éste pasó al Ministerio de Defensa. De entrada, Muñoz solicitó cuatro asesores de alto nivel con formación en tecnología y desde este cargo interviene en decisiones transversales en todos los temas, al fin y al cabo, maneja la chequera del Palacio de Nariño.

Son muchos los que han entrado y salido en estos ya casi cuatro años de gobierno en este grupo de funcionarios que no tiene el peso específico de los consejeros presidenciales en los gobiernos anteriores. Para Duque pesa, como ocurre en casi todas sus decisiones, más la confianza y la cercanía personal que el peso específico y el carácter de quienes lo acompañan. Muchos de sus errores se le han atribuido precisamente a la ausencia de asesores con experiencia, conocedores del país y con recorrido, porque el presidente ha preferido gobernar con un combo de cómplices que poco le cuestionen sus decisiones, más que con consejeros curtidos.

Juan Emilio Posada y Clara Elena Parra, son la excepción. Para el sector económico y especialmente la interacción con los privados, el presidente los escogió como sus consejeros para la Competitividad y la Gestión Pública-Privada.

Juan Emilio Posada, aunque con un currículum más en el sector privado, reemplazó a quien realmente fue el consejero mayor en el despegue del gobierno: Carlos Enrique Moreno, el cuñado del expresidente Uribe quien dejó trazada la ruta de evaluación de desempeño de los ministros, una metodología que permite cruzar metas con desempeño y que ahora maneja María Paula Duque como jefe de gabinete, un cargo creado adhoc para ella por el presidente Duque.

La hoja de vida de Posada en el sector privado es amplia, mucho en el sector aeronáutico -presidente de Avianca, Viva Colombia, Aces, Synergy Aerospace- y entró reemplazando al reconocido ejecutivo, Carlos Enrique Moreno, quien además tenía entre sus haberes, ser cuñado de Álvaro Uribe cuando las relaciones del ex Presidente con Duque eran más fluidas. El presidente aspirar verlo a la cabeza de ISA, el altísimo cargo ejecutivo, quizás en reconocimiento por los dos chicharrones que debió enfrentar: la crisis de EPM con la llegada del alcalde Daniel Quintero en Hidroituango y las dificultades atravesadas por el préstamo de BID para la construcción del mega proyecto hidroeléctrico. La Red de Veedurías Ciudadanas recusó a Posada por presunto conflicto de intereses en Hidrouituango al ser primo de dos accionistas de Coninsa Ramón, una de las empresas constructoras del proyecto.

La economista Clara Elena Parra ha permanecido en la Consejería incluso en la grave crisis que prendió el estallido social de mayo del año pasado y que hizo rodar la cabeza de su esposo el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Con un perfil más técnico, Parra forma parte de la junta del Fondo de Migración de Emergencias (FOME) en el gobierno de Santos ya había trabajado en esta misma consejería presidencial centrada en el Plan de Acción para el TLC con Estados Unidos; en el gobierno de Uribe en el que su esposo también fue ministro de Hacienda, trabajó en Planeación Nacional.

En los anteriores gobiernos las comunicaciones en el Palacio de Nariño han tenido un papel central. Han sido el nervio del gobierno no así en este gobierno en el que la información generada desde la Presidencia no ha ocupado un papel sobresaliente. El presidente ha preferido rodearse de periodistas y no de estrategas en comunicaciones.

Así fue con el primer consejero Álvaro García y luego con su reemplazo. Tal es el caso de Hassan Nassar quien venía del periodismo radial y del periodismo de opinión. Despegó al lado de Claudia Gurisatti en NTN24 con un programa de entrevistas internacionales y fue ella quien propuso su nombre para reemplazar a Vicky Dávila en la dirección del espacio noticioso La FM, a raíz de su abrupta salida en el 2015. Acompañó a Gurisatti en el set de Noticas RCN.

Su mano derecha en la coordinación de prensa es otra periodista, Soraya Yanine, quien también formó parte del equipo de noticias de Claudia Gurisatti en el Canal RCN, siempre especializada en cubrir Fuerzas Militares por su cercanía familiar con el gremio y en especial con su tío el general Farouk Yanine. De ser una hábil reportera pasó a trabajar en comunicaciones corporativas y de allí dio el brinco a la Casa de Nariño donde su labor fundamental es la coordinación de la cobertura de prensa por parte de los medios y la generación de boletines informativos, sin un rol especialmente proactivo.

El cargo de Alto Comisionado para la paz, tuvo un altísimo perfil cuando la ocupó al comienzo del gobierno Miguel Ceballos, el profesor de Duque en la Universidad Sergio Arboleda. Su reemplazo Juan Camilo Restrepo, venía de ser derrotado por Aníbal Gaviria en su aspiración a la gobernación de Antioquia y tuvo un efímero paso por el viceministerio de agricultura. Siempre ha contado con el respaldo del empresario Manuel Santiago Mejía, quien lo entusiasmó para intentar la gobernación después de ser el presidente del gremio de los bananeros en Urabá. No se ha logrado acomodar en la silla precisamente porque para el presidente Duque este no es un tema prioritario, y en realidad el protagonismo lo ha tenido Emilio Archila.

El abogado financiero Emilio Archila reemplazó a Rafael Pardo en la llamada consejería para el Post-conflicto, que fue bautizada Consejería para la Estabilización y la Consolidación. Se ocupa de la implementación de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Llegó al gobierno por la ruta conservadora. Fue el jefe programático de la campaña de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y anteriormente había sido el Superintendente de Industria y Comercio en la presidencia de Andrés Pastrana. A pesar de tener este altísimo cargo con un presupuesto billonario para la implementación de la paz renunció en abril de 2022 para la decanatura de Derecho de la Universidad del Externado.

La Primera Dama María Juliana Ruíz definió su prioridad el trabajo con jóvenes y adolescentes, con lo cual buscó diferenciarse de su antecesora, centrada en la primera infancia. Desde el 7 de agosto del 2018, escogió a quien sería su apoyo en la puesta en marca de su programa: la abogada Carolina Salgado, con experiencia en el sector privado y durante varios años secretaria general de la firma Redassit. El Presidente le dio el status de Alta consejera para la Niñez y Adolescencia y desde este cargo ha apoyado el programa estrella Sacúdete, con una financiación de USD 50 millones gracias a un crédito del BID. Salgado es de confianza de la familia presidencial y últimamente el presidente le pidió presidir la Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales como Gobernadora Ad hoc en el departamento de Risaralda en las elecciones legislativas y consulta popular del pasado 13 de marzo y el próximo 29 de mayo.

La otra pieza en la ejecución del programa Sacúdete de la primera dama, está en la consejería para las juventudes. Fue nombrado hace poco en el cargo Juan Sebastián Arango, quien fue secretario privado del presidente de Fenalco Guillermo Botero, a quien acompañó en el ministerio de Defensa.

La importancia de atender las regiones, catapultó a la caleña Ana María Palau, quien ya trabaja la presidencia, para asumir la consejería presidencial para las regiones en reemplazo de Karen Abudinen que fue nombrada ministra de las TIC. Desde que el presidente Duque llegó a Palacio, renunció a su puesto en la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) para ser subdirectora para la Prosperidad Social en cabeza de Susana Correa. En septiembre de 2021, Duque reafirmó la confianza que tiene en Palau fue gobernadora ad hoc del Valle del Cauca mientras andaba en marcha el proceso de revocatoria de Clara Luz Roldán.

Jefferson Mena Sánchez, desde su cargo de consejero de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales es también el representante de las negritudes en el alto gobierno. Reemplazo de Nancy Patricia Gutiérrez. Cuando era asesor administrativo de Duque, fue gobernador encargado del Choco durante 3 meses (abril 2020 – julio 2020) cuando Ariel Palacios fue suspendido por irregularidades en contratación. Mena tiene una amistad con el presidente vieja data desde hace más de 18 años y ayuda a impulsar en el departamento del Sacúdete, el programa estrella de la primera dama María Juliana Ruíz, en el que se han invertido 50 millones de dólares obtenidos vía el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Morelca Giraldo pasó de ser asesora del Dapre a ser consejera para la Participación de las Personas con Discapacidad tras la renuncia de Jairo Clopatofsky. Por su parte, Gheidy Gallo es consejera para la Equidad de la Mujer. Germán Eduardo Quintero es el secretario jurídico de Palacio, llegó desde el ministerio de Hacienda cuando se desempeñaba como secretario de Alberto Carrasquilla. A Duque lo conoció en la Universidad Sergio Arboleda, se hicieron grandes amigos. En el pasado, también se desempeñó como secretario del Ministerio de Minas, el Ministerio de Comercio y Ministerio del Interior.

