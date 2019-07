El cliente pesadilla

En el negocio de los restaurantes uno sabe que no todos los clientes son iguales. Hay clientes amables que saludan al llegar, ordenan rápidamente, si hay algún inconveniente lo comunican de la mejor manera y vuelven si se les presta el servicio que esperan. También hay personas un poco más complejas, pero siempre el buen servicio logra que por más complicada que sea la persona se vaya con una sonrisa y seguramente vuelva. Sin embargo, hay un tipo de clientes que nadie quiere tener, personas que llegan a los restaurantes buscando conflictos donde no los hay, ocupan una mesa por varias horas consumiendo lo mínimo y todo con un solo objetivo: no pagar la cuenta. Varias personas practican esta actividad mientras se indignan por la corrupción de nuestros dirigentes…

Esto nos sucedió en Nova Cocktail Bar el pasado sábado 22 de junio cuando nos visitó el señor Robert Vivas y su esposa Melissa. Siendo aproximadamente las 12:15, el señor ingresó al restaurante con su acompañante, tomó una mesa y una de nuestras meseras se acercó a tomar su pedido. El señor pidió una cerveza y una limonada, que consumió con su pareja mientras observaban los partidos de la Copa América. Cuarenta y cinco minutos después, el señor pidió la carta y ordenó una mamona pequeña, la cual es un plato personal, pero que quiso compartir con su acompañante, a lo que el restaurante no puso ninguna objeción. El plato se le sirve de inmediato tras salir del horno (la mamona se hace en horno no en trompo) y el señor de manera soez pide a la mesera que se la cambien porque dice que está fría. Ella lleva el plato a la zona de preparación de la carne, que queda en la entrada del restaurante, y se cambia el plato completo. El señor consume toda la carne y se queda viendo los partidos a lo que ningún empleado del establecimiento se opone. La mesera temerosa tras el primer reclamo del cliente le dice a la administradora que el señor es bastante grosero y se niega a acercarse a retirar los platos y vasos ya vacíos, por lo que la administradora asume el papel de mesera y procede a hacerlo sin solicitar la mesa ni nada por el estilo. Eso hace que el cliente estalle. Dice que no ha terminado y aunque ya no tiene nada que consumir, se le deja su vaso en la mesa.

Hacia las 2:30 p.m., ya finalizados los partidos que el cliente observaba, se acerca a la caja. La administradora le pregunta si desea incluir el servicio y el señor responde: “si igual ya me robaron”. Entonces, paga, deja una nota insultando al personal del lugar y sale con su acompañante en medio de gritos e insultos a meseras, administradora y personal de la cocina. El señor termina recurriendo al clásico “usted no sabe quién soy yo”, se para en la entrada gritando, insultando y diciendo que no sabemos con quién nos metimos. Sí señor, Robert, sabemos con quién nos metimos: con el cliente que nadie quiere atender. De hecho, esperamos que cumpla con su amenaza de no volver. Por favor hágalo, no vuelva.

Si se atreve a desmentirnos, tenemos video editado de toda su estadía en nuestro restaurante: las casi tres horas que estuvo acá, incluida su salida poco decorosa; la nota que dejó en la caja y los insultos que propinó a nuestro personal. Le deseamos suerte en su carrera como cronista de ficción, pero a la próxima asegúrese de que no lo estén grabando cuando quiera difamar de una persona o empresa.

