- El Cilindro de Ciro el Grande y los F-35 de Netanyahu

Por: Carlos García Tobón |

octubre 11, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Es frecuente el reclamo de analistas y legos solidarios con Gaza, los palestinos, Líbano e Irán; que se quejan de la lentitud, suavidad y sutileza de la respuesta de Irán a las provocaciones terroristas del sionismo.

Es un problema fundamentalmente filosófico y político, pero también militar. No se trata de que Irán recurra a la ley de Talión: “ojo por ojo y diente por diente”, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico (24,17-21) y a lo cual son tan afectos los judíos. Es la base también de uno de los principios judeocristianos que cimentan a la llamada “civilización” occidental: la venganza.

Los persas son, según Hegel -el filósofo racista y colonialista-, el primer pueblo histórico de la humanidad. Construyeron un gran imperio basándose en la convivencia y la solidaridad y no en la dominación y la explotación. Tuvieron más de 25 pueblos peregrinando y contribuyendo en Persépolis y era la fiesta ceremonial más grande y amplia de todos estos pueblos, llevando sus tributos culturales y pecuniarios.

El Cilindro de Ciro tiene un sitio destacado en el British Museum (los ingleses lo robaron, ¡qué extraño!) y en el edificio de Naciones Unidas en NYC hay una réplica, porque es el primer gran documento de la humanidad en que se plasman los derechos de los seres humanos.

Los textos cuneiformes del Cilindro de Ciro indican que todo ser humano tiene derecho a la libertad y a elegir y que todas las personas deben respetarse mutuamente. El Cilindro también propone resistir a la opresión, defender a los oprimidos, respetar la dignidad humana y reconocer los derechos humanos, hace 2.500 años.

Ciro el Grande liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a elegir su religión, estableció la igualdad racial, garantizó la paz, y permitió a los judíos regresar a sus tierras y a otros pueblos que vivían en condiciones de sometimiento en Babilonia y alrededores. El Antiguo Testamento nombra 36 veces a Ciro El Grande rindiéndole homenaje y reconocimiento. Puede ser quizá el único personaje histórico real en esas antiguas escrituras, que ahora se han convertido en el instrumento de guerra de los judíos europeos y se conoce como la Torá. El judaísmo actual, colonialista y eurocéntrico, ignora en el mejor sentido la importancia de estos testimonios sobre Ciro y los persas. Ahora quieren destruir al pueblo persa que les dio la posibilidad de sobrevivir en el momento histórico relatado.

El poder de Occidente se ha construido sobre la violencia: esclavitud, racismo, colonialismo, dominación y teorías engañosas. El discurso de la modernidad no es solo falaz sino perverso y letal para el mundo dominado.

El conflicto actual

Irán no va a hacer la guerra como la hacen los judíos porque respetan los pueblos, los niños, las mujeres, los ancianos, es decir, al ser humano. No ejercerán el “ojo por ojo y diente por diente”. Por eso no bombardearán indiscriminadamente las ciudades como Tel Aviv o Haifa donde viven decenas de miles de árabes palestinos; sí que menos a Jerusalén o Ramala donde están los sitios sagrados del islam y donde los palestinos son mayoría. No pueden bombardear indiscriminadamente desde aviones -como lo hace Israel- porque no es su patrón civilizatorio. Los misiles iranios han sido lanzados con objetivos previos y con precisión pasmosa. En la característica asimétrica que tiene esta confrontación, la consideración militar no es la definitiva para la partitura iraní, es el respeto a la población civil, tanto judía como musulmana. Los iraníes no solo son persas, son también musulmanes.

Que significaron los bombardeos iraníes

Frente a los bombardeos del 1 de octubre contra Israel los gobernantes y analistas refieren el lanzamiento de 180 misiles iranies y puntualizan de acuerdo al lado que defiendan. Pero…

El gobierno sionista minimiza y confunde con su versión a la vez que prohíbe a toda la prensa en Israel, dar informaciones que no sean las oficiales. Israel desestimó los resultados del ataque, asegurando que lograron interceptar varios misiles iraníes.

«Durante la defensa, hemos realizado bastantes intercepciones. Hay algunos impactos en el centro y en zonas del sur del país«, dijo el portavoz de las FDI, Daniel Hagari. «No tenemos conocimiento de víctimas», añadió.

La censura militar de Israel prohibió a los medios locales e internacionales publicar los detalles de los lugares exactos atacados alcanzados por los misiles.

Jake Sullivan, funcionario de la Casa Blanca, afirmó que Teherán lanzó casi 200 misiles balísticos contra objetivos en Israel. Sin embargo, aseguró que «con base en lo que se sabe en este momento, el ataque parece haber sido derrotado e ineficaz«.

Un ex diplomático iraní de alto rango, que se mantuvo en el anonimato (MEE), describió el ataque del martes como «fuerte, calibrado y exitoso», añadiendo que fue mucho más efectivo que el bombardeo de abril y también produjo otros beneficios «importantes»: “Israel entiende ahora el alcance de los misiles de Irán y que, en caso de represalias, Teherán respondería, no con 200 misiles, sino con muchos más” dijo ex diplomático iraní.

Por el otro lado, el general Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, apareció en la televisión estatal, desde donde informó: «Sólo se atacaron bases militares, incluidas tres bases aéreas principales del régimen sionista: el Mossad como centro de asesinatos, la base aérea de Nevatim, que alberga aviones F-35, y la base aérea de Hatzor [Hatzarim], que se utilizó para el asesinato de nuestro querido mártir [Hassan] Nasrallah», dijo el general Bagheri. (Declaraciones tomadas de Middle East Eye, MEE).

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, subrayó que se había utilizado solo una parte de la capacidad militar de su país. «Que sepa Netanyahu que Irán no es beligerante, sino que se mantiene firme ante cualquier amenaza. Esta no es más que una parte de nuestro poder, no entre en conflicto con Irán», declaró.

El jueves 3, imágenes satelitales publicadas por la agencia Associated Press mostraron al menos dos lugares de impacto en la base aérea de Nevatim, situada en el desierto del Neguev. Videos vistos por Middle East Eye mostraron un misil explotando en las cercanías de la sede de inteligencia del Mossad en las afueras del norte de Tel Aviv.

Los sionistas han vendido una imagen de marca de un Israel invulnerable e invencible basado en tres sistemas de la defensa antiaérea: la Cúpula de Hierro para misiles de corto alcance, la Honda de David para misiles de alcance medio y el sistema Arrow para misiles balísticos de largo alcance. Estos sistemas se activaron ante el ataque iraní y fueron espectacularmente desarticulados.

Será Pepe Escobar, uno de los analistas vivenciales y conocedores de Asia y de la geopolítica mundial por décadas, quien nos participa que el IRGC (El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica) hizo saber que la andanada de misiles fue inaugurada por un único Fatteh-2 hipersónico que eliminó el radar del sistema israelí de defensa aérea Arrow 3, capaz de interceptar misiles en la atmósfera. Y remata Pepe glosando como “los talmúdicos entraron en frenesí; a pesar de todas sus histéricas negaciones y de su enorme propaganda; el papel higiénico de hierro y el sistema Arrow quedaron de facto inutilizados”. (Strategic Culture Foundation, 04-10-2024)

Otras fuentes afirmaron que los piratas informáticos se pusieron en modo ciberataque pesado para interrumpir el sistema Cúpula de Hierro, justo antes del inicio de la operación.

Queda abierta la pregunta sobre cuántos F-35 y F-15 fueron destruidos o dañados en dos bases aéreas, una de las cuales, Nevatim, en el desierto Neguev; quedó literalmente inoperativa y con 20 aviones de combate destruidos. Por supuesto Israel no va a aceptar nunca esto, pero ya circula por el mundo esta pesquisa. El mito israelí se hunde poco a poco.

Por las imágenes conocidas se da una impresión muy distinta a la de Israel y EEUU y corroboran que muchos misiles alcanzaron sus objetivos. Los vídeos también confirman que los iraníes poseen efectivamente misiles hipersónicos y que estos tienen un gran alcance y son bastante veloces y precisos. Esta lección por sí sola podría cambiar las reglas del juego.

No es gratuito que Israel no haya respondido instantánea y militarmente con la beligerancia habitual, lo cual lleva a pensar que está sorprendido con las fortalezas armamentísticas iraníes. Estados Unidos ripostó con amenazas, pero también sigue en salmuera. Están notificados.

Y la Unión Europea, ese otro gran soporte del genocidio sionista quiere pasar de agache en este momento. Es posible que se estén dando cuenta que la guerra en la zona extendida por Israel también les llegará y pueden pensar que es hora de deshacerse del tirano, mas no de la masacre. Se ven grietas en las filas de la UE, pero no estalla aún. La derrota en la guerra contra Rusia en Ucrania los tiene zombies y siguen dando palos de ciego.

Chas Freeman, exdiplomático norteamericano anota otro punto importante: que la posición de Irán ha obligado a Arabia Saudí, Jordania y Emiratos a decirle a EEUU que no permitirían acciones militares estadounidenses desde sus territorios (plagados de bases militares EEUU) contra Irán. Así, éste, ha logrado la neutralización de las fuerzas estadounidenses en su contra, cosa por la que ha luchado por décadas.

Las asimetrías también cubren la ofensiva en Líbano

A pesar de la adversidad y el dolor que viven la cúpula y los militantes de Hezbolá, estos tienen la posibilidad militar de enfrentar al ejército sionista en el terreno de ellos, las montañas del sur de Líbano, donde hace 18 años derrotaron militarmente a ese ejército cobarde que solo sabe combatir y “triunfar” desde aviones, cañoneando con las bombas norteamericanas, las más letales del mundo.

Israel no la tiene servida para acompañar las incursiones de su ejército en el sur de Líbano, La presencia de sus propias tropas limita la eficacia de su aviación. sin consolidar los triunfos aéreos que solo se reducen a muertos civiles y destrucción de ciudades como en Beirut y Gaza.

No sé nada de modelos de misiles como lo hacen los sabios analistas criollos, aunque los podría citar; pero Hezbollá tiene una cantidad inconmensurable de misiles de todo tipo, hablan de más de cien mil, que también hace inoperante la aviación sionista en el sur de Líbano, porque atentaría también contra las propias tropas sionistas.

En la guerra de 2006 contra el Líbano, el ejército israelí masacró a más de 1.200 personas, la gran mayoría civiles, y en los últimos días del conflicto disparó millones de municiones de racimo contra el Líbano, muchas de las cuales no explotaron al impactar y continúan hiriendo y matando años después. Desde entonces, el derecho internacional prohíbe atacar deliberadamente a civiles, lo que nunca ha respetado Israel y lo sigue haciendo con sevicia.

De modo que Netanyahu se ve en el espejo de la derrota de 2006 y eso exacerba su necesidad de destrucción y campo arrasado, pero no lo puede lograr por tierra. Ayer (2 de octubre) admiten que fueron dados de baja 8 militares de la FDI, en el primer intento de avance terrestre sobre el norte del río Litani, en la frontera líbano-israelí.

Aseveraciones y dudas sobre la coyuntura

La principal aspiración de Israel con los ataques a Hezbolá es desmembrar su guerra contra Gaza del conflicto en el Líbano, pretendiendo obligar a que dejen de apoyar a Hamás, y que no ataquen el norte de Israel. El sionismo cree que una disociación exitosa crearía una división en el Eje de la Resistencia, del que forman parte Hamás y Hezbolá.

Estos elementos aislados nos permiten ver que en una ofensiva asimétrica, las víctimas, los más débiles, pueden avanzar manejando esa paciencia estratégica que caracteriza a Irán y a los integrantes del Eje, prolongando la guerra, manteniendo la resistencia al máximo con la fe en la justeza de su lucha y obligando al sionismo, el antagonista más fuerte, a gastar recursos significativos, mostrar su nefasta imagen de asesinos ante el mundo, pues cada vez es mayor la conciencia colectiva global que los ve en su dimensión real: genocidas. Este genocidio está garantizando a todos los judíos que no volverán a dormir en siglos, libres de culpas, pesadillas y no tendrán una tierra segura.

La segunda aspiración de Israel-Netanyahu sobre la región es rediseñarla para el control y dominio israelí. Pero es paradójicamente peligroso pues persuade a los países árabes vecinos de que Israel no quiere vivir en paz con ellos; ya que es el rumbo que ha seguido con Líbano: violento, que ataca y amenaza a cristianos maronitas, drusos, griegos ortodoxos, armenios gregorianos, musulmanes chiítas, alauitas y sunitas por igual, y a todo el que esté mal parado y sirva de pararrayos o blanco a Israel.

Netanyahu está persuadiendo -sin proponérselo- a los vecinos árabes de que un Israel que se comporta así, no pertenece a esta región y no puede convivir con seres inferiores, los no judíos. Todo poder militar tiene sus límites. Israel nunca conseguirá seguridad para su pueblo con la política actual de tácticas letales, muertes por doquier, operaciones de desgaste y sin estrategia. Al igual que el “Juego Final” en Gaza y tal vez en la Cisjordania ocupada, una estrategia viable en el sur del Líbano sigue siendo opaca o inexistente. “La táctica sin estrategia es el ruido que precede a la derrota”, así lo enseñó Sunzi,en su libro El arte de la guerra, pero los gobernantes sionistas son analfabetas funcionales que solo saben contar: muertos, misiles y monedas.

Esto tendrá profundas consecuencias estratégicas para el futuro. Netanyahu no la tiene fácil pues Israel está cometiendo un error de cálculo aún mayor, estimulados por la avidez de atacar vorazmente, mientras la tensión mundial bulle y las elecciones norteamericanas reportan el aguacero sionista. El proyecto de Israel como Estado está en juego, no es factible apuntalarlo.

Para Netanyahu es de vida o muerte desestabilizar Oriente Medio, prolongar la ofensiva en Gaza y Líbano y generar incertidumbre porque aumentan las probabilidades de que Kamala Harris, la rival de Trump, pierda las elecciones de noviembre, ya que esa inestabilidad y ese apoyo total al genocidio suelen jugar en contra del gobierno Biden-Harris. Prolongar la guerra también hace que el gobierno de Biden, cómplice del genocidio de Israel, parezca nítidamente como lo que es: débil, asesino e inepto.

Las FDI (ejército israelí) son una fuerza de cobardes que solo saben atacar desde el aire, pero que en 11 meses de bombardeos y masacre no han sido capaces de recuperar unos secuestrados a pesar de haber asesinado a todo un pueblo maniatado y hambriento, y destruido a Gaza.

En última instancia las fuerzas israelíes están agotadas y sin estrategia. Es evidente que Netanyahu no quiere que la guerra termine. Sobrevive por ese tipo de guerra que lo protege frente a sus delitos a punto de fallar. Si termina sin la “victoria total” que ha prometido, tendrá que enfrentarse a lo único que le teme: la cárcel y el basurero de la Historia, dentro de este último ya tiene asegurado el sitio de honor, entre los peores asesinos de la humanidad.