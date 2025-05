El chino dueño de Evacol finalmente se impuso a Crocs y enterró una batalla legal de 10 años

.Publicidad.

Desde 2017, Antonio Wang, el chino radicado en Colombia que le dio vida a la popular empresa de zapatos Evacol, está metido en un complicado pleito legal con Crocs, la estadounidense que fabrica las populares chanclas que en el país fueron popularizadas por el expresidente Álvaro Uribe, quien las convirtió en parte de su imagen. Sin embargo, ahora, después de ires y venires y de varios rounds a su favor, Wang finalmente puede descansar sabiendo que ganó la pelea y que ya no tiene que preocuparse por abogados y estrados judiciales, sino solo por seguir haciendo crecer la marca que creó en Cali en 2006.

Todo comenzó en 2016, año en el que la empresa estadounidense, cuyo CEO es Andrew Rees, decidió registrar en Colombia una marca de zapatos tipo sueco. Tras eso, no pasó ni siquiera un año antes de que decidieran demandar a Evacol, a la que acusaron de copiar sus diseños, pero particularmente tres de ellos, para los que pedía que fueran retirados del mercado de forma inmediata.

Allí comenzó una tensa puja ante las autoridades competentes que finalmente tuvo tres capítulos, uno que terminó con final feliz para Crocs y dos cuyo desenlace fue la victoria definitiva de la empresa de Wang, cuyo nombre de nacimiento es Changwu.

El primero de ellos se dio en 2019 cuando la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces en cabeza de Andrés Barreto, decidió fallar a favor de los estadounidenses y ordenarle de manera drástica a Evacol que destruyera los moldes de fabricación de sus productos.

Pero Wang no se quedó quieto, sino todo lo contrario, puesto que rápidamente decidió acudir a otras instancias para buscar un resultado a su favor, tal como terminó sucediendo

El año pasado, apareció en escena el Tribunal Superior de Bogotá, el cual decidió revocar la decisión de la Superindustria alegando que los productos de Evacol y Crocs son ampliamente reconocibles y que han coexistido sin que se haya presentado ninguna confusión para los consumidores.

Ahora bien, aunque esa parecía ser la estocada final para Crocs, la historia no terminó allí, puesto que en febrero de 2025, de manera sorpresiva, la Corte Constitucional decidió revisar una tutela presentada por los estadounidenses, esto tras una solicitud del magistrado Vladimir Fernández, el exsecretario jurídico de la Presidencia. No obstante, esto no prosperó y, con intermediación de la magistrada Cristina Pardo, se terminó descartando la revisión y se le puso fin, ahora sí, a la eterna batalla. Ganó la empresa caleña.

