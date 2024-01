El carro eléctrico de JAC con el que quieren revolucionado el mercado, es único

.Publicidad.

Son muchas las marcas que han decidido hacer cambios en sus portafolios de vehículos. Varias de renombre y otras que han surgido, tomaron la decisión de empezar a explotar el segmento eléctrico. Si bien los híbridos también han ganado bastante popularidad, parece que el futuro está totalmente hacía el lado de los eléctricos. Como si fuera poco, ya incluso hay empresas luchando no solo por ofrecer el mejor vehículo a un gran precio. Muchas también están trabajando en mejorar fuertemente el funcionamiento de estos carros. Prueba de esto es el nuevo carro eléctrico de JAC. La marca china lanzó una auténtica revolución.

El nuevo carro eléctrico de JAC que tiene una gran novedad

JAC se ha caracterizado durante los últimos meses por lanzar vehículos interesantes. Si bien muchos de ellos son pequeños carros en el segmento de los eléctricos, recientemente hicieron algo impensado. De manera sorprendente, la marca revolucionó este mercado con una implementación. Es común que muchos de los vehículos eléctricos de la actualidad, manejan batería de litio. Pero recientemente se presentó el nuevo carro eléctrico de JAC el cual ya no trae consigo una batería de litio. La marca china fue mucho más allá y decidió implementar en su nuevo modelo una batería de sodio.

Esta decisión significa un cambio que seguro revolucionará todo este mercado de carros. Y es que, una de las cualidad más importantes de esta nueva incorporación es su autonomía. Su capacidad le permite tener una mayor autonomía de una batería de litio. Además de esto, la ventaja de este nuevo carro eléctrico de JAC, es la vida útil que tendrá esta batería de sodio. Claro que por ahora no todo es positivo, aunque sea un primer paso para cambiar , hay algunas cosas que no son tan buenas. Debido a algunas características de esta batería, debe limitarse a ser implementada en carros compactos. También a aquellos que no necesiten de mucha batería para movilizarse.

Un avance importante que seguramente seguirá mejorando y evolucionando. Es probable que estas baterías sigan avanzando y mejoren su funcionamiento y capacidad de batería.

