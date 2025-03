El caos que viven los habitantes de Engativá tras la demolición del puente de la calle 63

Por: Cesar Espinosa |

marzo 06, 2025

Engativá Pueblo enfrenta una grave crisis de movilidad y seguridad tras la demolición del puente vehicular de la calle 63 sobre el río Bogotá hace unos 4 años, retirado por el IDU debido a falta de mantenimiento. Desde entonces, la comunidad ha quedado prácticamente encerrada, con un tráfico colapsado y sin una conexión eficiente hacia el Parque La Florida y las zonas industriales cercanas hacia el occidente.

El impacto ha sido devastador miles de trabajadores que dependen de esta vía ahora deben recorrer largas distancias para llegar a sus empleos, afectando su tiempo, economía y calidad de vida. Además, la inseguridad ha aumentado drásticamente, pues la falta de tránsito ha convertido la zona en un punto crítico para la delincuencia. La comunidad teme incluso visitar el Parque La Florida, un espacio recreativo que antes era accesible y seguro.

Mientras el Distrito y las asociaciones público-privadas siguen en la fase de planeación de grandes obras, como la ampliación de la calle 63 entre Engativá y Funza, la comunidad necesita una solución inmediata y económica. Sabemos que estos proyectos pueden tardar más de una década en materializarse, como ha ocurrido con la ALO Sur, que aún sigue en espera tras años de promesas.

Por ello, la instalación de un puente vehicular tipo militar de doble calzada sería una medida viable y efectiva. Un ejemplo claro es lo que sucedió en la entrada de Suba Lisboa hace unos 15 años, donde la construcción de puentes de doble calzada sobre el río Juan Amarillo revitalizó la zona y mejoró significativamente la movilidad en un sector que, hasta entonces, había sido olvidado por el progreso.

Además, Engativá está perdiendo competitividad. Mientras la pavimentación de la vía perimetral de Funza está descongestionando a Fontibón y la zona de Siberia, la falta de este puente en Engativá deja a la localidad estancada y sin alternativas viales. Esto agrava aún más el caos vehicular de la calle 80, que permanece colapsada a toda hora y es la única ruta de salida hacia el occidente de la ciudad.

La comunidad hace un llamado urgente a la Administración Distrital para que implemente una solución rápida y efectiva. La instalación de este puente y la pavimentación de la via hasta el parque la Florida no solo devolvería la movilidad y la seguridad a Engativá Pueblo, sino que también aliviaría la presión sobre el tráfico de la calle 80. Bogotá no puede seguir postergando esta obra esencial. Es hora de actuar.

