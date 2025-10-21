Nota ciudadana

Caricatura: Notas que no limpian el río

Mientras el vallenato sigue vivo, el río Guatapurí se ahoga en basura. Una caricatura que denuncia el olvido ambiental frente al orgullo cultural

Por: Fabián Botello
octubre 21, 2025
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
