Caricatura: Notas que no limpian el río

Mientras el vallenato sigue vivo, el río Guatapurí se ahoga en basura. Una caricatura que denuncia el olvido ambiental frente al orgullo cultural

Por: Fabián Botello |

octubre 21, 2025

