Pedro Miguel, la quinta generación de la familia Echavarría, es el CEO guardián de la calidad de sus fincas y de 1.500 caficultores que se han vinculado al negocio

La familia Echavarría, una de las más reconocidas en el ámbito cafetero de Antioquia, ha posicionado a Café Pergamino en primera línea entre los especiales. Pedro Echavarría Moreno, de la quinta generación familiar, ha logrado llegar desde las ancestrales fincas antioqueñas a 20 países, de la mano de 1.500 productores aliados con los que despacha a través de e-commerce a todo Colombia, Estados Unidos y Canadá.

Cuando Pedro Echavarría Echavarría tomó titularidad de la hacienda La Máquina, que le había regalado una tía abuela, descubrió, entre matorrales, un viejo cafetal que renovó y puso a punto durante agotadores fines de semana. Corrían los últimos años de la década de 1970, y Pedro gerenciaba una empresa de colorantes.

La vena cafetera le llegaba desde don Alejandro Ángel, el tatarabuelo de la familia que exportaba café desde comienzos del siglo XX. Entonces, Echavarría Echavarría se asoció con dos amigos para armar en Santa Bárbara, a 53 kilómetros de Medellín, la finca que llamaron Lomaverde, y que fue el mascarón de proa del proyecto.

Años de violencia y despegue

Durante los años 90, el enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares en esa región dejó quieto el negocio, que solo pudo volver a despegar cuando en 2004 regresó la calma. En aquel momento, la producción en Santa Bárbara fue suficiente para iniciar exportaciones, que en principio atrajeron a pequeños tostadores de Estados Unidos mientras el mundo avanzaba en la era de los cafés especiales.

Pedro Echavarría, padre e hijo hicieron de Pergamino un café de tradición famiiar insertado en el negocio global

Ese fue el corazón de su nueva estrategia. El trabajo se dirigió, entonces, a crear diversas variedades, a ofrecer la garantía de origen, a demostrar la trazabilidad de los lotes ofrecidos. Y, a ofrecer un producto de alta calidad en el mundo de los cafés de especialidad. El enfoque en pequeños lotes y alta calidad permitió que la empresa se insertara en nichos especializados, como tostadores independientes y cadenas de café premium.

Desde hace 12 años notaron la exposición de los caficultores a vaivén de los precios y se arriesgaron a exportar directamente en el naciente mercado global de los especiales. Asimismo, se desmarcaron de la forma tradicional en la que se vende el café, privilegiaron las cosechas selectas y hoy día conectan a más de 1.500 pequeños productores colombianos con tostadores artesanales de todo el mundo.

Del verde a las tiendas

En contravía de la vieja idea que repetía que el mejor café debía exportarse, Café Pergamino envía lo mejor de sus cosechas a las tiendas propias, claro, sin dejar de exportar. En 2012, Pedro Echavarría y su hijo Pdro Miguel abrieron la primera de esta serie de tiendas en Medellín, donde la familia se encargaba directamente de atender a los clientes. Actualmente generan más de 200 empleos. Sin contar los otros 50 que crearon para mantener sus cultivos en el municipio de Santa Bárbara.

Café Pergamino en la Vía Primavera, l tieenda icónica de El Poblado

Hoy en día, Café Pergamino tiene una red de 12 tiendas físicas estratégicamente distribuidas en el área metropolitana de Medellín, en Envigado y en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

Sus tiendas hacen presencia en Vía Primavera, su tienda insignia en El Poblado y en la calle 108, otras en Manila, San Lucas, Laureles y ciudad del Río. Y en los centros comarcales Oviedo, El Tesoro y Arkadia. En Envigado están en el Centro Comercial Viva Envigado.

Esto muestra algo importante: Pergamino ha querido consolidar una fuerte presencia local en Medellín, que es su ciudad base, y complementar su operación con exportaciones y ventas digitales.

La apuesta en adelante es crecer de manera orgánica y apalancar muchos más pequeños productores con los granos especiales. Para Pedro, las empresas familiares persisten cuando piensan a largo plazo.

Presencia especializada y venta online

En grandes tiendas de cadena, como Carulla y el Éxito, Café Pergamino ha hecho presencia desde hace algunos años. El Éxito, por ejemplo, ofrece hoy cinco productos en bolsa de 360 gramos cuyos precios oscilan entre $40.000 y $ 47.000. En las tiendas especializadas, principalmente en Medellín, se ofrece café tostado y preparado por baristas.

Rl chiroso naturañ de Lomaverde, uno de los peferidos

Pergamino sobrevivió a la pandemia sin despedir a ningún colaborador y aprovecharon las cuarentenas estrictas para incrementar las ventas de su café por comercio online. Hoy envían sus productos a Canadá a través de aliados comerciales como Ruufe.com. Exportan lotes pequeños de alta calidad, incluyendo variedades como Urrao, Alto de Letras y Loma Verde (este último a USD 22,64 por 360 g), garantizando trazabilidad y café tostado en origen.

Pedro Miguel sigue comprometido con mantener vigente la marca y, más que velar por una expansión acelerada, se concentra en conservar las características de sus cosechas, apoyado en herramientas tecnológicas para sostener la operación y en las digitales para la comercialización en todo el mundo. Es algo que no alcanzó a soñar el tatarabuelo Alejandro, el que legó la vena del café.

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