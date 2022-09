El cachetadón final de Silvestre a todos los cachacos que lo odian

.Publicidad.

Sólo es verlo en un escenario para ver que Silvestre Dangond es un gran actor. Porque subido en la tarima es que él logra cautivar con sus performances. Eso es lo que hace cada vez que se sube a sus conciertos, se transforma en un Dios, en una presencia que arrasa con todo. Y esa capacidad es la que le vieron los colombianos el pasado 19 de septiembre cuando RCN estrenó Leandro, la telenovela basada en el libro de Alonso Sánchez Baute. Así como Carlos Vives deslumbró en su momento con su interpretación de Rafael Escalona, Silvestre en el primer capítulo demostró de lo que está hecho y eso que el rating no lo acompañó como viene sucediendo con RCN desde hace algunos años. Eso sí, mientras que su rival, Entre sombras, la nueva telenovela de Caracol, le ganó por un punto en la competencia por el ranking, no apareció en las tendencias en redes sociales, la novela de Silvestre arrasó con las tendencias. Ahí es donde uno se pregunta, ¿quién mide el rating? ¿Es confiable la medición?

Y mientras tanto los cachachos que siempre viven diciendo chistes tan estúpidos y xenófobos como que “El vallenato no es música, el ñame no es comida y el costeño no es persona” deben arrodillarse ante una presencia como la de Silvestre. Es la hipocresía total lo que sucede en estos altos páramos con el rey de Urumita. Viven creyéndose de mejor familia porque dizque no escuchan vallenatos pero hay que ver lo mucho que llenan el Movistar y hasta el Campín cada vez que Silvestre los visita.



Consagratorio lo de Silvestre y esperen que la novela se empiece a vender en el exterior a través de las plataformas. Va es a arrasar.