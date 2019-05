El bullying de los uribistas a Alejandro Riaño

El comediante confesó en una entrevista para el programa Lo Sé Todo, del Canal Uno, que después de haber dicho que no era uribista ha soportado un bullying de proporciones descomunales. Los ataques van desde burlas como “guerrillero”o “mamerto” hasta amenazas de que más nunca le van a comprar una boleta para ir a sus shows. “Yo salí en una entrevista a decir que no era uribista y me han dado durísimo. Ahora me dicen guerrillero, me dicen mamerto, que no van a volver a comprar entradas, que yo me alimento de la derecha pero los critico”. Riaño también aprovechó la ocasión para decir que su objetivo es dejar a un lado las diferencias políticas y unir al país, así sea como público en un show de comedia.

