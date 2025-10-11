- El boom de los rones venezolanos en el mundo que le está llevando millones de dólares a Venezuela

Marcas como Santa Teresa, Diplomático, Cacique y Pampaero están creciendo en los mercados mundiales, a donde llegan en cuatro meses dos millones de cajas

La economía venezolana, dependiente del petróleo, ha encontrado en el ron una de las joyas de exportación. Rones como Santa Teresa o Diplomático, Cacique y Pampero hacen parte de ese portafolio. Las casas roneras cargan con una tradición reconocida en el mundo, y han innovado con botellas de vidrio de afamados diseños o emblemáticas bolsas de cuero reconocidas en los mercados internacionales.

La más antigua de esas casas tradicionales está en el estado Aragua. Es la Hacienda Santa Teresa, fundada en 1796, con una historia que arranca en la independencia. Cuando Panchita Ribas Palacios, prima hermana del libertador Simón Bolívar, fue rescatada siendo una niña de las manos del temible José Boves, con las monedas ahorradas por su esclava Juana. La única sobreviviente de la guerra recuperó sus tierras del idílico valle de Aragua, se casó con el alemán Gustav Julius Vollmer y los dos empezaron de ceros en 1824 la empresa familiar que en 1909 registró a Ron Santa Teresa, la primera marca de ron del país.

Los descendientes han estado al frente de la empresa que modernizaron en 1947, salvaron de la crisis económica de 1983 relanzando Santa Teresa Gran Reserva y después dieron el gran punch: Santa Teresa 1796, el primer ron elaborado totalmente mediante solera, como el brandy y el jerez. El éxito fue rotundo e inmediato,

A la quinta generación. Alberto y Henrique Vollmer De Marcellus (hijos de Alberto Vollmer Herrera y Christine De Marcellus), le tocó hacer frente a la amenaza de quiebra en este siglo. Salieron adelante. A los 57 años Alberto es el magante de los proyectos sociales. Un robo y un intento de secuestro, fueron manejados con diálogo y terminaron con un programa de rugby, una urbanización llamada Camino Real para los empleados y rl cabecilla estudiando en Harvard.

Santa Teresa 1796, el primer ron elaborado mediante solera

La explosión de los rones de los 90 dejó a Súper Premium Santa Teresa 1796, el Selecto Bicentenario (1986), Rhum Orange (1987) , y la botella de cristal para el Santa teresa 1796 con fonde de la emblemática Cruz de Aragua de la hacienda. La presencia en Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Italia, Francia, España y las tiendas de los aeropuertos, gracias a la alianza con Barcadí para la distribución, se quiere reforzar invirtiendo en grande para ganar más participación internacional.

En los supermercados Santa Teresa 1976 vale $ 260.000, el Bicentenario $ 5 millones y el Linaje $120.000

Diplomático, el de don Juancho

La competencia está con Diplomático, uno de los rones más prestigiosos en el mundo que se produce en el estado de Lara. en la población La Miel, cerca del Parque Nacional de Terepaima. Se identifica por Don Juancho, el personaje elegante y bien peinado que ilustra las etiqueta que va a 60 países. Juancho Nieto Meléndez fue un gran aficionado al ron y uno de los primeros propietarios de la finca Saruro que ahora ocupa la destilería,

El camino de Diplomático hasta llegar al portafolio de Brown‑Forman en 2022 como un ron superprimium, empieza en 1959, con Licorerías Unidas S.A. y el apoyo de la canadiense Seagram’s que es vendida en 2000 a Diageo y Pernod Ricard, momento en que un grupo de empresarios venezolanos logra adquirirla 100 % y la convierte en Destilerías Unidas S.A. (Dusa).

Diplomático, el superprimiu con la etiqueta inconfindible de Don Juancho

Diplomático se sigue fabricando en Venezuela. Sus variedades más destacas on: Reservas Exclusiva, el Mantuano y el Embassador En algunos países como Alemania, se comercializa bajo el nombre de Ron Botucal, En EE. UU. y Europa es considerado un “ron de culto”, de producción limitada y fieles aficionados

En Colombia los supermercados y tiendas de licores venden el Diplomático Reserva alrededor de $280.000, botella de 700 ml y el Anbassador en $1.900.000

El Cacique y el Pampero

El ron de las celebraciones familiares y el primer trago de juventud en los 70, fue el ron Cacique que nació en 1959, también en la Miel. De allí salen Cacique Añejo, el más popular, Cacique 500 más refinado, Cacique Antiguo, para lo más exigentes, y en ediciones especiales Cacique Leyenda, envejecido más de 70 años. Durante los 60 y 70, Cacique se consolidó en el mercado local donde era omnipresente.. El salto llegó en los 80 y 90, cuando cruzó fronteras. Llegó a bares y discotecas de España, conquistó Portugal, Italia, Alemania y varios países de América Latina.

Cacique ha sdo el más popular, el de las reuniones familiares o la discoteca

En 2003, Venezuela producía alrededor de 5 millones de cajas de ron premium al año, de las cuales 2,75 millones se exportaban. De ese total, más de 1,6 millones de cajas correspondían a Cacique y Pampero, especialmente a España.

A pesar de las crisis económicas y los cambios de propiedad: de Lisa a Seagram, luego a Diageo y, más recientemente en 2025, a Bardinet España, la marca ha mantenido su esencia.

Pampero, el primero en ser certificación “ron añejo” en Venezuela, había nacido en 1938 en Caracas, fundado por Alejandro Hernández y Luis Toro y se unió a Licoreras Unidas en 1974.

Pampero, elmás antiguo de los rones añesos, en sus varias presentaciones

La botella de ron Cacique Añejo se vende en supermercados y tiendas de licores a $ 70.000 y el Pampero en ese mismo precio.

Estos cuatro rones y algunos más con certiicación de origen son el puntal de las exportaciones venezolanas. En los cuatro primeros meses de este año, dos millones de cajas se enviaron a 100 países y dpendindo del ron que llevaran, le podrían estar significando entre USD 149 millones y USD 400 millones. El gobierno dicen que aportaron el 3 % al PIB. Y unque el petróloo aporta 25 %, los sublimes licores tienen todo lo necesario para entrar a jugar fuerte.

