El bogotano detrás de un guante para controlar el parkinson, resaltado por el MIT en Latinoamérica

Se estima que en Colombia hay más de 220 mil personas diagnosticadas con Parkinson y, a nivel mundial, entre 60 mil y 90 mil son diagnosticadas cada día. Una enfermedad que, hasta ahora, no tiene cura y que altera por completo la vida de quienes la padecen. Ante este panorama, Andrés Santiago Martínez, ingeniero biomédico y de software egresado de la Universidad de los Andes, decidió crear una solución diferente: un guante capaz de contrarrestar el temblor causado por el Parkinson y también por el temblor esencial.

Su innovación lo llevó a ser reconocido como uno de los grandes “Innovadores menores de 35 años”, según la revista del MIT Technology Review. Andrés Santiago tiene apenas 23 años y realizó una doble titulación en Ingeniería Biomédica y de Software en la Universidad de los Andes, graduándose en 2024. La idea de su creación y la posterior fundación de su empresa Art/Wear, nace de una historia profundamente personal.

El origen del guante contra parkinson que busca cambiar vidas

Martínez padece temblores de origen genético. Todo comenzó en 2022, cuando, en medio de un experimento en el laboratorio, notó que sus manos temblaban más de lo normal. En lugar de verlo como un obstáculo, lo convirtió en una motivación. Junto a un grupo de compañeros, decidió enfocar su trabajo de tesis en buscar una forma de mitigar el temblor sin recurrir a tratamientos invasivos. Así fue como surgió el primer prototipo de su guante, con resultados tan prometedores que los llevaron a fundar su propia empresa.

Su desarrollo combina tecnología y sensibilidad humana. El dispositivo aplica compresiones selectivas sobre músculos y tendones, brindando estabilidad a las extremidades y reduciendo el impacto del temblor. No busca curar, sino devolver control y autonomía a quienes viven con Parkinson.

Gracias a este avance, Andrés fue incluido en el listado de los 35 innovadores menores de 35 de América Latina, un reconocimiento del MIT Technology Review en español que destaca a los científicos, tecnólogos y emprendedores más prometedores de la región.

Actualmente, el guante se encuentra en proceso de obtener certificaciones del INVIMA para ser reconocido oficialmente como dispositivo médico. Mientras tanto, el equipo de Art/Wear sigue perfeccionando el diseño y realizando pruebas experimentales en alianza con la Universidad de los Andes.

Andrés, más allá del reconocimiento, sueña con ver su creación en uso por parte de miles de pacientes en Colombia y el mundo. Su historia demuestra que la tecnología puede nacer del dolor, pero también puede transformarlo en esperanza.

Este proyecto se suma al del equipo liderado por el Dr. Jorge Luis Orozco de la Fundación Valle de Lili y de la Universidad Icesi, quienes desarrollaron E-Motion, un dispositivo tecnológico de alta precisión que mide de forma objetiva la alteración de los movimientos producidos por esta enfermedad, y también evalúa el deterioro cognitivo de los pacientes.

Con el software implementado, se analiza la marcha de los pacientes con Parkinson, proporcionando información más detallada a los especialistas sobre variables específicas. Calcula variables motoras y espacio-temporales directamente con el consultorio o de forma remota. complementando el diagnóstico y mejorando el seguimiento de los síntomas clave de la enfermedad.

