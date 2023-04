El beligerante puntal petrista entre los liberales de la Cámara

Desde la campaña presidencial de la mano de los congresistas Andrés Calle y María Eugenia Lopera, Gustavo Petro logró un apoyo importante en Córdoba y en Antioquia, respectivamente, para quedarse con una tajada de votos liberales, a los que se sumaron los de Olga Beatriz González, la lideresa social nacida en Antioquia y cofundadora del Polo Democrático que llegó a la Cámara por el departamento del Tolima donde ha hecho su carrera política de la mano del líder liberal Mauricio Jaramillo, su tutor político.

Por coherencia con mis principios y en concordancia con mis posiciones públicas, anuncio mi renuncia la vocería del @PartidoLiberal en la Cámara de Representantes. No puedo defender posturas que no comparto, y mis convicciones me llaman a respaldar la #ReformaALaSalud pic.twitter.com/dNS4IQXKdM

— Dolcey Torres (@dolceytorresr) April 14, 2023