El Barrio noruego (de desplazados) en Bogotá

Por: Carmen Urzola Maldonado |

diciembre 13, 2021

El 30 de noviembre pasado se cumplió un año de estar sobreviviendo y resistiendo más de treinta (30) familias víctimas del conflicto armado a la intemperie en las afueras de la Embajada de Noruega, (espacio que han denominado: El barrio Noruego, denominación que usaré en adelante) ubicada en el barrio Chicó de Bogotá.

“No estamos sobreviviendo en la calle por gusto, es que no tenemos hogar a donde llegar” afirman las familias del barrio Noruego. El derecho a la vivienda es un derecho Constitucional (artículo 51) y diferenciado de las víctimas del conflicto armado, consagrado en Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). Por tanto, la garantía del derecho a la vivienda digna es el clamor unísono de las familias sobrevivientes de la guerra que se encuentran en condiciones deplorables por el abandono e irresponsabilidad del Estado colombiano.

El 10 de noviembre se hicieron presente en la carrera 11A N° 94- 45 a las 8:00 am, diferentes unidades y grupos especializados de la Policía como los Carabineros, Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), entre otros, para desalojar a medio barrio Noruego, dando cumplimiento a la querella presentada por el Grupo Contempo SAS, Edificio Centro Empresarial OXO Center Bogotá P.H y Fiduciaria Bogotá S. A.

Varias de las familias desalojadas no contaban con ningún pariente o amigo que los acogiera, incluso personas en condición de discapacitad que perdieron los cambuches improvisados fueron acogidas por la mitad del barrio que no fue desalojado: ¿Dignidad, seguridad y garantía de derechos para quiénes? [1]

Hay una naturalización por parte de un gran número de la población y por la mayoría de medios de comunicación frente a los diferentes tipos de violencia y de injusticias que han padecido millones de familias en Colombia a lo largo de la historia, antes en el campo, hoy en uno de los cinco (5) barrios más exclusivos de Bogotá (Según artículo publicado por el periódico El Tiempo, el 25 de octubre de 2021).

Personalmente no he perdido la capacidad de asombrarme al percibir la capacidad de resistencia de nuestras familias colombianas, ni frente a nuestra falsa democracia y falso Estado de derechos. Me sorprende la maldad de la que son capaces los seres humanos y también me sorprende lo que han logrado las luchas orientadas por el amor, por ejemplo: luchas de las Madres de Soacha, la marcha del Profesor Moncayo, entre otras. Amor a la justicia social y a la vida digna es la bandera de lucha de las familias sobrevivientes de la guerra en el campo y de la indiferencia en la ciudad.

¿Cómo construir un proyecto de vida sin hogar? Esta es la pregunta que se formulan los niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y los adultos mayores que han sobrevivido soportando las inclemencias del clima durante un (1) año en aquellos cambuches improvisados con cartones y plásticos en la vía pública.

“Si nos ofrecen un trabajo no tenemos donde bañarnos para ir bien presentados”, “si necesitan hacernos alguna visita para cualquier proceso no tenemos más dirección que esta, la cual algunas instituciones no valen” “Sin un hogar construir un proyecto de vida es imposible” “No nos iremos de aquí hasta que nos garanticen el derecho a una vivienda digna”, “varias instituciones han venido solucionando algunos problemas individuales al parecer con la intención de disolver el grupo”. Estas son algunas de las afirmaciones de las víctimas del barrio Noruego.

La posibilidad de la garantía del derecho colectivo a la vivienda de las víctimas del conflicto armado también se encuentra regulada en la Constitución Política y en la Ley de víctimas, por tanto, debería ser la prioridad de la Unidad para las Víctimas y de las entidades distritales a las que les compete dar solución a este problema público.

