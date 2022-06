El atarván puertorriqueño del que se enamoró perdidamente Shakira

.Publicidad.

Una de las parejas más frecuentadas de la farándula latinoamericana en los noventa era la que hacían Shakira y Oswaldo Rios. Fue en 1997 cuando ella acababa de saltar a la fama continental con su disco Pies descalzos. Incluso Antología fue dedicada al galán. Cuando Shakira le dio el si al actor una lluvia de críticas cayó sobre ella ya que desde esa época se rumoraba que maltrataba a su esposa, Daysy Santiago, quien se separó de él en 1996. En el año 2000 formalmente lo demandó por violencia intrafamiliar. Vale aclarar que en esa época los temas de violencia doméstica no significaban la cancelación para un artista, eran tiempos más laxos para los hombres que odiaban a las mujeres.

La descripción de la violencia de Rios con su esposa la dio la propia Daysy Santiago: “Me empuja con toda la fuerza, con sus dos manos en mi pecho... sentí que mis piernas volaban por todo lo alto, caí y me golpeé contra la puerta”. En el 2004 estuvo preso durante dos días por violencia intrafamiliar.

Después de que golpeara a un reportero en un aeropuerto de Miami Oswaldo Rios se internó en un instituto para manejar su ira: "Tal vez no sería el hombre que soy hoy si no me hubiera tocado vivir eso, yo estuve en un curso de casi dos años de manejo de la ira, me gradué con honores".

Oswaldo fue despedido de varias producciones por el comportamiento contra sus compañeros y fue acusado de utilizar a Shakira para aumentar aún más su fama. El noviazgo apenas duró un año. Mientras el puertorriqueño se hundía y nadie le daba trabajo Shaki se convirtió en una super estrella de talla mundial.

