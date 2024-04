El nuevo anuncio de Netflix que tiene al alcalde Galán como protagonista. ¿Una serie sobre su vida?

.Publicidad.

Los usuarios de la plataforma, saben que en Netflix son unos genios del marketing y que siempre buscan promocionar sus producciones con referencias muy propias de cada país en el que tienen presencia. En este caso lograron hacer tripleta: promocionaron una de sus nuevas series, demostraron su liderazgo a la hora de hacer marketing creativo y comunicaron un mensaje útil sobre los racionamientos de agua en Bogotá.

Por citar algunos ejemplos, han hecho publicidad con Jorge Barón para la serie de hip hop The Get Down, con la actriz María Antonieta De Las Nieves (La Chilindrina) para Stranger Things, con la presentadora de televisión argentina Moria Casán para Orange Is The New Black, entre otras colaboraciones. Una de las más recientes, fue la del pollo mascota de la marca Frisby para recrear una de las escenas de la recién estrenada serie Los caballeros.

..Publicidad..

Pero ahora, no sólo le apostaron a mandar un mensaje como marca y a promocionar uno de sus productos (en este caso la serie Secuestro del vuelo 601), sino a unirse a una buena causa. El último mensaje promocional de Netflix es invitando al racionamiento de agua en Bogotá.

...Publicidad...

Así que los encargados de las promociones de Netflix Colombia, tuvieron la brillante idea de colocar una pantalla en la intersección de la calle 85 con la avenida carrera 11 con la frase: "En Secuestro del vuelo 601 pasaron tres días sin bañarse, tú también puedes", lo que ha hecho que en redes sociales muchos suscriptores de Netflix destaquen una idea que además de ser brillante, ayuda a brindar un mensaje que es urgente en estos momentos.

....Publicidad....

El polémico comentario con el que Galán quiso incentivar los racionamientos de agua en Bogotá

En un ánimo de llamar a la conciencia ciudadana, el alcalde Carlos Fernando Galán invitó a que los baños sean de máximo tres minutos de duración y que, de ser posible, las personas que no pensaban salir de su casa omitieran el baño del fin de semana. “Báñense en pareja", les dijo, lo que no cayó muy bien en redes sociales.

De momento la situación es crítica, ha llovido poco en la ciudad y Bogotá está lejos del 15% de agua en los embalses que es la meta que busca el alcalde. En pocos días terminará la ronda de zonas con cortes de agua y, en ese momento, Carlos Fernando Galán decidirá las próximas medidas.

La alcaldía también anunció un mínimo de 22000 litros cúbicos por vivienda y que, en caso de excederse este tope, comenzaría a cobrar multas de 700.000 pesos o de 1.200.000, si la persona es reincidente en la infracción.