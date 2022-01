El antiguo policía Eric Adams asume la alcaldía de la ciudad de Nueva York

Su desafío será contener las cifras récords de contagios de Covid-19 al mismo tiempo que cumple su promesa de campaña de no volver a cerrar la ciudad. Rodeado de un equipo que incluye a varios latinos, entre ellos un 'dreamer', Adams apuesta por reactivar la vida cultural y la economía.

Eric Adams conoce muchos de los desafíos diarios que deben enfrentar los menos privilegiados de la ciudad más emblemática de Estados Unidos, Nueva York, para cuya alcaldía acaba de juramentarse apenas terminó el festejo de Año Nuevo en Times Square.

El ex policía y ex senador estatal de 61 años, quien durante la campaña dirigió sus mensajes a las comunidades hispana y afroamericana al tiempo que trataba de granjearse apoyos privados, llegó en metro a su primer día de trabajo, un guiño a sus orígenes humildes.

Hijo de una empleada de limpieza que trabajaba doble turno para sacar adelante a su familia y de un carnicero con problemas de alcoholismo, Adams fue parte de una banda delictiva en su juventud e incluso estuvo por varios días en un centro de detención. Allí nació su deseo de unirse a las fuerzas del orden, cuando un policía afroamericano lo rescató de la golpiza que recibía por parte de varios oficiales blancos.

Por más de 20 años fue agente de tránsito en el Departamento de Policía de Nueva York. Incluso allí volvió a vivir episodios de racismo, cuando fue apuntado como sospechoso por policías blancos mientras cumplía una misión vestido de civil, como encubierto. A partir de ese momento, comenzó a colaborar con organizaciones de defensa de la comunidad afroamericana.

Su carrera política fue una consecuencia natural de esos intereses. Además de ser senador estatal, llegó a ser el primer presidente afroamericano del distrito de Brooklyn, electo con un abrumador 90,8% de los votos la primera vez y con 83% la segunda.

Happy New Year, New York! I'm so excited about the future of the greatest City in the world, and humbled to be your Mayor.

Tonight, let's (safely!) celebrate. Tomorrow the work begins! pic.twitter.com/OdAYQzxn4W

— Eric Adams (@ericadamsfornyc) January 1, 2022