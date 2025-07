El antídoto del poder comunal

Clastres no habla de “sociedades pre estatales”, como si fueran etapas anteriores a una evolución inevitable, sino de sociedades contra el Estado burocrático: pueblos que, lejos de desconocer el poder, desarrollan formas institucionales deliberadas para evitar su centralización. En estas comunidades, los jefes no mandan ni imponen; median, acompañan, representan, pero no detentan una autoridad soberana. Su papel está determinado por la responsabilidad y la reciprocidad con todo lo vivo, n por la dominación.

Anuncios..