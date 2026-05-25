- El amargo engaño a un país que creyó en el cambio de Petro

Texto escrito por: Fernando Ruiz R.

Desde la independencia de España, tan solo un grupo de colombianos y sectores de la clase media, han gozado del poder y las riquezas del país y el resto de personas han luchado y luchan día a día por sobrevivir. Este tipo de sociedad excluyente han dado como resultado un país con gran desigualdad, pobreza, violencia, inseguridad, corrupción, desempleo, atraso, dependencia económica; pero, curiosamente, estos graves problemas, les han permitido a las élites y sectores de clase media, permanecer en el poder, pues a través de sus diferentes partidos de derecha, unos más radicales que otros, prometen solucionar los problemas, que su clase ha creado, sin que lo logren, sea porque no les interesa o por incapacidad o por desidia, o porque ellos se mantienen muy cómodos con esta situación.

También, curiosamente, un gran sector de las clases populares y media, vota y sigue votando por ellos y es así como han logrado mantenerse en el poder por más de 100 años hasta que llegó el año 2022, cuando otro sector de la población cansado y desesperado con esta crónica situación, eligió como presidente a Gustavo Petro, un representante de la izquierda radical con su coalición de izquierda, el Pacto Histórico, pero la situación lejos de mejorar ha empeorado, en algunos aspectos cruciales.

Por ejemplo, el sistema de salud, que podría haberse corregido en sus falencias, especialmente en las áreas rurales, está casi destruido y la atención a los pacientes es cada día peor. La violencia e inseguridad han aumentado con el fallido programa de la “paz total”, pues a los criminales de todo tipo, los delincuentes comunes y los de origen político, que hace mucho tiempo abandonaron sus ideales y se dedicaron a delinquir y hacerle mucho daño a la población civil, no les interesa para nada firmar la paz pues sus negocios criminales les brindan grandes utilidades, ¿entonces por qué querrían la paz? La corrupción, el cáncer de la sociedad, sigue igual o peor que con los gobiernos de derecha, no hay un cambio en absoluto.

Siguiendo los lineamientos de su ideología, están poniendo en riesgo la seguridad energética del país, tratando de dejar usar los combustibles fósiles de manera inmediata, cuando esto debe hacerse gradualmente, tanto es así que ni los países más desarrollados lo han logrado. Bueno, pero en este panorama surge la inquietud: ¿por qué razón la gente sigue votando por los partidos de derecha y eligiendo sus líderes, a través de los años, una y otra vez?

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