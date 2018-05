El alcalde de Cartagena se le esconde al procurador Carrillo

Un fallo del Tribunal de Bolívar del pasado 25 de mayo suspendió la elección atípica de Quinto Guerra como alcalde de Cartagena después de que la Procuraduría la demandara por la posible inhabilidad que tiene. Sin embargo, Guerra no ha podido ser notificado personalmente porque nadie lo encuentra en su despacho, por lo que la medida no se ha hecho efectiva. El procurador Carrillo está decidido en no dejar que Guerra, que se posesionó el pasado 11 de mayo, sea el alcalde de Cartagena, pero este tampoco se la quiere dejar tan fácil a Carrillo. Mientras Guerra se esconde del notificador del Tribunal de Bolívar, el procurador mandó a poner dos avisos en El Universal de Cartagena y en El Heraldo de Barranquilla para hacer efectiva la medida. Y en medio vuelve a quedar La Heroica en un hueco negro de gobernabilidad, pues en los últimos cinco años la ciudad ha tenido ocho alcaldes.

