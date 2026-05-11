- El agua de Santa Marta se volvió un veneno silencioso que prospera entre plantas ilegales y ratas

En Santa Marta, el agua potable es un lujo incierto. Mientras la ESSMAR reporta "cero riesgo", la Policía clausura fábricas con roedores y filtros contaminados

Texto escrito por: Álvaro Cotes Córdoba

Santa Marta es la ciudad más antigua de Colombia, rodeada de ríos y mar, pero enfrenta una crisis hídrica estructural que trasciende la simple escasez: miles de habitantes consumen agua de origen incierto ante las fallas del acueducto, mientras proliferan plantas purificadoras ilegales. Las clausuras recientes de fábricas clandestinas revelan un mercado que surge de la desconfianza y la urgencia.

Entre 2025 y 2026, el DADSA y la Policía clausuraron operaciones clandestinas en viviendas donde se hallaron condiciones precarias: filtros contaminados y presencia de roedores. Estas plantas distribuían agua en bolsa sin registros del Invima. Aunque la ESSMAR reporta un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) inferior a 5 —categoría “sin riesgo”—, las interrupciones y la turbiedad generan una brecha insalvable con la percepción ciudadana.

El auge de un mercado paralelo: Este sector privado no es innovación, sino una respuesta a las deficiencias públicas. Marcas como Agua Don Diego, H2O La Roca y Agua Nevada operan como puntos de recarga ante un sistema oficial vulnerable a la sequía y las lluvias. Las pérdidas en la red se estiman entre el 40% y 60%, agravadas por conexiones ilegales y un alcantarillado colapsado. El déficit estructural ronda los 1.000-1.400 litros por segundo.

Soluciones bajo la lupa: El Gobierno declaró de interés estratégico (CONPES 4159) la construcción de dos plantas desalinizadoras con una inversión de 786.000 millones de pesos. La principal, en Pozos Colorados, proyecta 600 l/s. Sin embargo, persisten dudas: ¿Se priorizará a los barrios afectados o al corredor turístico? ¿Tiene la ESSMAR capacidad técnica para operar esta infraestructura tras haber sido intervenida?

Santa Marta no solo sufre sed de recurso hídrico; enfrenta una crisis de acceso a un derecho humano fundamental. Tras cinco siglos, la ciudad merece respuestas basadas en datos y ejecución real, no en un mercado que prospera por el fracaso del Estado.

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