El agridulce Carnaval de Verónica Alcocer

A las nueve de la noche, justo cuando salía a la tarima el Gran Combo de Puerto Rico, Verónica Alcocer apareció en el estadio Romelio Martínez, en el segundo día de Carnaval. Había sido un día largo para ella. La primera dama aterrizó en Barranquilla y se trasladó a la casa de su amiga Catalina Alarcón, prima del embajador en Venezuela Armando Benedetti, quien en oficia como su chaperona oficial cuando está en el Atlántico. Allí se probó los disfraces y ensayó los últimos tres días los pasos de la comparsa.

Llegó como siempre acompañada de su fotógrafo personal Mauricio Vélez quien está vinculado a RTVC y realiza una labor de registro. Desde el primer día empezó a registrar las actividades de la primera dama, antes de que estallara la fiesta, en una primera visita a los artesanos que trabajan en las grandes máscara.

Su salida en público fue claramente calculada. Quería que fuera disruptiva frente a lo convencional de las primeras damas, que siempre han ido a los Carnavales, pero a los festejos del Country Club donde es el remate de gala. Así que escogió unirse al desfile de la calle 73, más popular y desordenado para entrar en contacto con la gente en la calle y no por la de la Calle Cuarenta, el recorrido de las comparsas tradicionales y unas cuantas de la élite barranquillera, durante los más de 100 años de carnaval. Sin embargo la acogida no fue como la esperada y hubo gritos aburridores y más de una rechifla, frene a las que la primera dama no disimuló su incomodidad; ella hecha para agradar.

Sobre las cinco de la tarde terminó su participación en el evento y descansó un par de horas. Alcocer cerró su segundo día de carnaval regresando al Romelio Martínez. Esta vez acompañada de una comitiva con locales como el senador Agmeth Escaf, quien hizo de anfitrión además del ministro del interior Alfonso Prada y la directora de Prosperidad social Cielo Rusinque. El gobernador del Magdalena Carlos Caicedo también se pegó al combo.

Alcocer bailó y gozó hasta las 2 de la mañana hora en que se retiró después del fin de la presentación del cantante dominicano Juan Luis Guerra, para regresar a Bogotá después de tres intensos días de carnaval, sin olvidar que la semana pasada estuvo junto al Presidente en el desfile del carnaval suroccidente. Barranquilla es una plaza clave para el proyecto político del Pacto Histórico que busca arrebatarle el poder a la clase política tradicional con los Char a la cabeza, y todo esto suma