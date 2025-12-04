Por: JESÚS ORTIZ MUÑOZ |

diciembre 04, 2025

Tres funcionarios del municipio de Policarpa aparecen vinculados a una investigación que adelanta la Fiscalía 23 Seccional de Pasto por la posible comisión de un delito continuado de peculado por apropiación de recursos públicos.

Los hechos ocurridos durante las vigencias fiscales de 2016 y 2017, fueron puestos en conocimiento de las autoridades por el entonces alcalde de Policarpa Jaime David Sánchez Rodríguez y comprometen a Eduar Yonfrey Rojas López, tesorero para la época de los hechos y actual alcalde municipal y, además, a Dairo Diaz Ortiz y Miguel Ángel Grajales, para ese entonces gerente y subgerente la ESE municipal, respectivamente.

La denuncia radicada como noticia criminal No. 525406008831 2023 10024, informa que la E.S.E. Centro de Salud Policarpa giraba los dineros procedentes del recaudo por estampillas Pro Cultura y Pro bienestar del Adulto mayor a favor del municipio de Policarpa que provienen de contratos con terceros, con destinación específica y que equivalen al 2 por ciento del valor de cada contrato. Se informa que los diferentes valores embolatados y que nunca llegaron a los fondos del municipio son del orden de $ 112.324.536 de pesos.

Se sabe que la E.S.E. Centro de Salud Policarpa, giró mediante cheque los valores recaudados por concepto de contratos contra la cuenta 88037078438 del Banco de Colombia y que fueron cobrados por ventanilla, pero no ingresaron a los fondos públicos del municipio de Policarpa. Los cheques fueron girados a favor del señor Miguel Ángel Grajales Burbano, quien para la fecha de los hechos era el subgerente de la E.S.E. municipal y endosados posteriormente a favor de terceros para su cobro por ventanilla. Uno de estos cheques aparece endosado a favor de Eduar Yonfrey Rojas López, quien a la sazón era el Tesorero Municipal de la municipalidad de Policarpa y es el actual alcalde de esa localidad.

La denuncia informa que el entonces Tesorero Municipal y hoy alcalde, firmó los comprobantes de que esos valores sí ingresaron a favor de la administración municipal cuando ello nunca ocurrió. Llama la atención que estos hechos hayan ocurrido durante la administración de la destacada alcaldesa Claudia Cabrera y no se haya advertido estos movimientos que perjudican a los adultos mayores. Estos hechos son considerados por el denunciante Sánchez Rodríguez, como actos de corrupción que constituyen delitos de peculado por apropiación que describe el Art. 397 del Código Penal, muy frecuentes en estos alejados distritos municipales, dado el precario o ningún control que se hace de los recursos públicos.

