El acto de resistencia de escribir y publicar en español en los Estados Unidos

Por: Manuel Tiberio Bermúdez

octubre 24, 2022

Llegó de los Estados Unidos hasta la Feria del Libro de Cali 2022 para dar a conocer su pensar y su sentir, y de paso promocionar su libro El último éxodo.

Su cercanía con la literatura viene de tiempo atrás. “Yo fui un muchacho muy solitario —dice— y crecí sin la presencia de una madre en casa, esto hizo que me refugiara en la lectura”.

Es un tolimense que desde estudiante empezó a escribir poemas que leía a sus amigos y amigas y de esa forma se fue acercando al mundo de las letras. Fue reportero en el diario La Tarde de Pereira y logró posicionar su nombre de trabajador de la palabra.

Las obligaciones que impone la vida por la supervivencia le llevaron a ocuparse constantemente y dejar de lado la escritura. Luego decidió irse a los Estados Unidos, se aventuró por el desierto de Sonora para ingresar como inmigrante ilegal a cumplir su sueño americano y luego se llevó a su familia. Tuvo que estudiar para poder lograr un título que no había podido obtener en Colombia...

Ejerció como docente en artes visuales durante más de 23 años en el sistema público de Nueva York. Llegó la época del retiro y se abrió a la realización de los sueños que siempre estuvieron en espera: escribir.

Hizo algunos talleres de escritura, fue publicado en revistas y periódicos y se afilió luego a Mi libro hispano que le abrió las puertas a sus inquietudes de escritor.

Sus textos tienen algo de esos dos mundos en los que ha hecho su vida. “De Colombia tengo las vivencias, las nostalgias y las memorias de esta historia nuestra que es tan triste a veces y otras tan dulce, pero que siempre se recuerda, en especial cuando se vive en el exilio. De los Estados Unidos, la experiencia de nosotros los colombianos y en general los emigrantes latinos en Estados Unidos.

Esa experiencia dura de adaptarse, reinventarse; de volver a empezar porque cuando uno llega a los Estados Unidos tiene que empezar de nuevo casi en todo: de entrada hay que empezar por aprender una nueva lengua. Tienen mis textos todos esos elementos, que entre otras cosas, acá no se conoce mucho sobre la experiencia de nosotros, los escritores inmigrantes”.

Sobre el libro que está presentando en esta Feria del libro, Cali 2022, Julio dice: “Un día decidí organizar las historias que tenía escritas y ponerlas en un solo libro y fue así como surgió El último éxodo que ya ha estado en algunos eventos literarios”.

“El libro está compuesto por 14 relatos cortos, también hay algunos textos que tienen que ver con las memorias de nuestro conflicto colombiano, pues en mi familia hay desplazados de Cundinamarca, Boyacá, y yo mismo viví la experiencia del desplazamiento en el Tolima; Hay también otras historias que son producto de mi preocupación por el medioambiente”.

¿Para qué escribir cuando hay tanto libro asomándose al mercado en busca de lectores?



“Esa es una pregunta que constantemente nos hacemos los autores y eso fue lo que durante mucho tiempo no me animó a escribir, pero finalmente pensé: nada pierdo en publicar mis relatos, pues la escritura es simplemente un testimonio de vida. No hay pretensiones económicas, pues pocos se hacen ricos escribiendo, tampoco busco fama, sino que quiero dejar un testimonio de vida de las experiencias que he tenido y me han rodeado a lo largo de mi existencia”.

Pero a uno le intriga qué es lo más difícil del oficio de escribir, a lo que Julio responde: “Yo creo que la soledad. El escritor es un ser solitario que crea mundos y personajes en total soledad y pasa mucho a tiempo antes de que su trabajo sea conocido. Lo ideal de escribir es que lo escrito impacte a la gente y luego recibas un comentario, no importa si positivo, negativo o crítico. Lo importante es que haya alguna respuesta del lector”.

Respecto al reconocimiento del escritor y su oficio en los Estados Unidos respecto a Colombia, Julio opina: “Es igualmente competitivo y está la circunstancia de que Estados Unidos es un país con otro idioma.

Para nosotros tiene un gran significado escribir y publicar en español allá, porque es sentar un precedente de lo que es nuestra cultura y al mismo tiempo es un acto de resistencia, ya que hay movimientos que se oponen al español, se oponen a que se hable español, a que la educación sea en habla hispana para los niños.

Hay un movimiento que se llama: English Only o Solamente inglés, que defienden que únicamente se hable el inglés en los Estados Unidos y que ninguna otra lengua sea permitida”.

A futuro Julio está preparando dos libros: un poemario y otro libro de cuentos, y más adelante quiere publicar un libro bilingüe. Así mismo está empeñado en hacer una traducción de El último éxodo.

Títulos como: La locomotora que robe; El batallón 37; Regreso a las cavernas; La última foto de María, hacen parte de “El último éxodo”.