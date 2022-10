El acoso de un policía del aeropuerto El Dorado contra un musulmán colombiano

Por: Pedro de Jesús Delgado Mosarella |

octubre 19, 2022

Soy musulmán. Después de regresar del cuarto campamento islámico en la ciudad de Cali celebrado entre el 15 y el 17 del mes de octubre mi alegría y satisfacción eran inocultables al abordar el vuelo VH 5796 de VIVA AIR hacia Bogotá por el éxito y la experiencia de compartir con musulmanes de todo el país, donde tuve la oportunidad de coordinar actividades con niños orientadas al respeto a la naturaleza y manejo de la convivencia en la sociedad donde están inmersos.

Sin embargo, esa alegría se esfumó a mi llegada al aeropuerto El Dorado a las 4:30 p. m. con mi bolso al hombro donde además de ropa, llevaba material de caligrafía la cual enseño a las nuevas generaciones. Fui abordado por dos policías que me solicitaron mi cédula y después de mis respuestas a las preguntas de donde procedía y a qué me dedicaba me sentí protagonista de uno de los capítulos de la serie “Alerta aeropuerto”.

No dimensioné que las frases “campamento islámico” y “docente de cultura islámica” encendieran las alarmas que me condujeron hasta el segundo piso del aeropuerto ante la capciosa pregunta de uno de ellos donde me decía que “me notaba nervioso, ¿será que traes algo?”. ¿Cómo no iba a estar nervioso si ante mis respuestas era escoltado por policías hacia donde no sabía y a hacer, no sé qué? ¿Sería un nuevo falso positivo a los que estamos acostumbrados los colombianos?

Lo curioso fue que al llegar al interior del lugar donde me condujeron con frases intimidantes, me pidieron mi “otra identidad”. El policía relacionó mi trabajo con la pertenencia al Islam e identidad como musulmán, lo cual no estaba errado, pero suponía que además de mi cédula de ciudadanía colombiana debía poseer otro documento de identidad como extranjero.

No entiendo cómo un miembro de la policía que presta sus servicios en un aeropuerto internacional mantenga esta apreciación ya superada por el resto de la humanidad, donde la relación musulmán es igual árabe.

¿Estaría frente a un caso de islamofobia? Me solicitaron mi celular, donde tuve que insertarle un código para verificar si lo había adquirido fraudulentamente mientras mis pertenencias, que había empacado cuidadosamente, eran auscultadas y estrujadas inmisericordemente, así como mi chaqueta, la cual me la hicieron quitar para realizarme una requisa minuciosa ante la mirada desconcertada de dos jóvenes más, que acababan de conducir al mismo lugar pero no con el mismo trato humillante al mío y sin la misma rigurosidad en la requisa.

Una policía le ordenó a su colega que revisara minuciosamente mis bolsillos, donde no tuve otra opción que abrir mis brazos y piernas para facilitar el “trabajo” del representante de la ley.

Ante mi insistente pregunta del porqué estaba sucediendo eso, uno de los policías me repitió que “él era policía y podía hacer lo que quisiera, que me quedara callado o vería lo que me pasaría”. Pensé que estaba frente a un radical religioso que odia a los musulmanes, pero no lo puedo asegurar, aunque su comportamiento me dejaba esa sensación.

Después de la humillación a la que fui sometido y ante la ausencia de pruebas que les permitiera inculparme en algún delito, fui dejado en libertad bajo la sonrisa burlona de uno de ellos.

Por más de 30 años, he sido docente de cultura islámica y miembro activo de la comunidad islámica en Colombia donde jamás he sido tratado como ese 18 de octubre donde fui víctima del abuso policial cuando infirieron que era musulmán.

