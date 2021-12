El abigeato en Calamar, Bolívar: un problema de políticas públicas

Por: Alexander Camilo Arteaga Hernández |

diciembre 27, 2021

El abigeato es un problema mundial que podría tener una mitigación o agudización, dependiendo de la línea política nacional y el manejo de los gobiernos locales. Según cifras de la Policía Nacional, el departamento de Bolívar es uno de los más afectados; sin embargo, los datos oficiales no son tan precisos por el escaso reporte y sistematización de casos. En Calamar, Bolívar, el hurto de semovientes es un fenómeno que afecta a pequeños, medianos y grandes productores, por lo cual se vuelve un problema común para la totalidad del sector pecuario, siendo el arreo y el carneo sus modalidades más comunes.

Reflexionando un poco sobre el manejo del abigeato en Calamar, encontramos varios factores que pueden dificultar el control de dicho problema. Uno evidente es la inspección y vigilancia de los productos cárnicos, y eso tiene una relación directa con las formas de sacrificio animal. El municipio no cuenta con una planta de beneficio autorizada, lo cual hace desfavorable el seguimiento y la trazabilidad de gran parte de las carnes y subproductos de comercialización local.

En Calamar existe una infraestructura inconclusa, proyectada como planta de beneficio municipal para el sacrificio de bovinos. De ese proyecto, el cual contó con una gran inversión, hoy solo queda una ruina perdida entre la maleza. La culminación de esa obra podría haber significado posiblemente un mayor control del abigeato, pero también mejor inocuidad en los productos cárnicos comercializados en el municipio.

Sin desconocer la necesidad de mejorar las condiciones de vida en la ruralidad, y teniendo presente que esa es la principal prioridad y la verdadera presencia del Estado en los territorios, en Calamar es necesario descentralizar la policía, hoy con una única estación en la cabecera municipal. Es urgente construir Comandos de Atención Inmediata en los corregimientos, posibilitando una mejor reacción y vigilancia.

En cuanto al plano nacional, los cuerpos y direcciones de investigación de las distintas instituciones deben contar con herramientas modernas. Colombia carece de tecnología eficiente para fortalecer los procesos y conocimientos que permiten avanzar hacia formas más desarrolladas de identificación animal. Actualmente, en la Argentina, se cuenta con pruebas para identificar de manera individual animales de producción; las oficialmente aceptadas se realizan mediante el análisis de grupos sanguíneos y polimorfismos bioquímicos, con un gran avance en el desarrollo de las metodologías de reconocimiento por DNA.

El control del hurto de semovientes hoy no es solo un tema de seguridad ciudadana, sino también de bienestar animal y salud. Se hace necesario entender el fenómeno del abigeato desde nuevos enfoques, como One Welfare y One Health, los cuales unidos a temas más generales como la promoción y prevención de los derechos humanos, reafirman la necesidad de formular estrategias bajo una lógica diferente a la militar, por lo cual es conveniente trasladar la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, ya que el MinDefensa debe orientar sus políticas a la soberanía nacional.

Para mejorar el manejo del problema del abigeato es importante cambiar las políticas públicas nacionales y locales, por lo cual se hace necesario cambiar la visión del campo colombiano, de lo rural y de la seguridad.