Ecuador, la visita a Trump y las encuestas, los visos tragicómicos del país

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. La situación del país ha tomado visos trajicómicos. En primer lugar, el enfrentamiento de Ecuador con Colombia. Y quiero decirlo claramente, el que tiene razón es el presidente de Ecuador. Colombia no hace nada por controlar el tráfico de drogas de Colombia a Ecuador. Siguen saliendo toneladas. Petro nunca ha combatido el narcotráfico, por el contrario, lo soltó la guerrilla que está dedicada a eso, los paramilitares que están dedicados a eso. Es una farsa eso de que se han confiscado miles y miles de toneladas, eso no es cierto.

Petro está a punto de irse para Estados Unidos. Eso no tiene sino dos posibilidades. Una e va bien y otra le va mal. ¿Qué es irle bien? Irle bien es que su composición de lugar, como dicen los jesuitas, le va a decir, hay que fumigar las 300,000 hectáreas, pero como usted no lo va a hacer, sino que manda un policía con arrancar una mata, la fumigación va a ser aérea, y segundo voy a bombardear los laboratorios, las fábricas de cocaína, como les llama él, porque usted no lo va a hacer. Eso es irle bien y que le van a sacar de la lista a Clinton. No sé, no lo creo tan fácil. Puede que como premio le den eso.

Irle mal, que lo saquen prácticamente a las patadas, como se dice,, que en medio de la reunión Trump se pare y que de pronto lo peor le puede pasar es lo que le dijo Samper, que lo dejan. Hay que esperar, no hay sino que esperar a que Maduro empiece a hablar. Benedetti, que es más astuto que Petro puede terminar de testigo de cargos contra Petro. Es es muy riesgosa la situación de Petro por los Estados Unidos. Muy complicado el asunto.

Y por otro lado, las elecciones sigue punteando, Cepeda en todas las encuestas. No es cierto que el señor Abelardo vaya adelante. Tuvo dos adhesiones importantes: a de Char, que debe ser que el papá le dio la orden, es el dueño de la plata. y es un hombre multimillonario. Y la otra fue la del alcalde Medellín. Ese pone votos, eso lo afianza a él. Pero el punto es Palomita que está en este momento en el hombro de Uribe y va a saltar de pronto en un momento a la cabeza de él. Palomita tenía cara una votación muy grande para alterar el panorama político,

En el mapa político, sigue punteando Cepeda y eso es muy grave porque es peor que Petro, es obsesivo compulsivo y es una situación desastrosa en caso de que llegara y puede llegar. Entonces, el carnaval de los egos fue lo que afectó todo, una docena de candidatos, más de más de 11 sin posibilidades. Claro que ahora se decantan las cosas, pero puede ser ya muy tarde. Veo muy difícil la situación del país y Petro tiene dinero que no ha ejecutado, que lo mete en la campaña. Entonces, lo único positivo que pasó es que al hombre le pararon la emergencia económica. ¿Qué camino le queda?, préstamos internacionales para que nos acabe de arruinar.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.