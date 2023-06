Ecopetrol entre las cinco empresas más valiosas de Latinoamérica

.Publicidad.

La firma consultora Brand Finance saca cada año un ranking con las 100 marcas más valiosas de Latinoamérica. En la última edición sorprende la presencia de una empresa colombiana, Ecopetrol. La petrolera, que ha sabido consolidarse como la empresa más grande del país y que recientemente tuvo un cambio de dirección, se ubicó en un cómodo quinto puesto entre todas las firmas del continente con un valor de US $ 4.093 millones. Ecopetrol fue, a su vez, la empresa del top 10 que más aumentó su valor de un año a otro con un 48,6 %.

En el primer lugar de la lista quedó Corona con un valor de US $ 7.027 millones. La más conocida de las cervezas fabricadas por el Grupo Modelo ya había sido la marca más valiosa de Latinoamérica en el ranking del año pasado y, no solo repitió, sino que también aumentó su valor en un 20,7 %.

México también tuvo representación en los puestos 3, 4 y 6 con Claro, Pemex y Modelo respectivamente. La empresa de telecomunicaciones que también opera en Colombia aparece con un valor de marca de US $ 5.452 millones y aumentó un 17,1 %. La petrolera tiene un valor de US $ 5.194 millones, pero la variación con respecto al reporte anterior fue negativa, ya que disminuyó en un 6,4 %. Por su parte, la otra cerveza mexicana de la lista, que aparece inmediatamente después de Ecopetrol, tiene un valor de US $ 3.907 millones, el cual aumentó en un 16,1 % con respecto al año anterior.

Brasil, el país que tiene más empresas entre las 100 más valiosas, también fue el que más metió en el ansiado top 10 con cuatro, tres bancos y una petrolera. La mejor brasileña fue el banco Itaú con un valor de US $ 6.603 millones y un crecimiento del 30,4 % con respecto al ciclo anterior. A continuación, aparece el banco Bradesco con US $ 3.820 millones, pero con una disminución del 2,2 %. El tercer banco en discordia fue Banco do Brasil con US $ 3.662 millones y una caída del 9,3 %. La última brasileña que cierra el top 10 de las marcas más valiosas es la petrolera Petrobras con US $ 3.617 millones y un crecimiento del 20,1 %.

Llama la atención que en el top 10 del año pasado solo tenían representación dos países, Brasil y México. El bajón de dos mexicanas como Victoria y Bodega Aurrera y el crecimiento de la colombiana Ecopetrol y de la argentina Mercado Libre permitieron que el top tenga más variedad. No obstante, brasileñas y mexicanas representan 67 de las 100 empresas que aparecen en toda la lista con 38 y 29 respectivamente. Chile es el siguiente país con más representantes con nueve, seguido de Bermuda con ocho, Colombia con cinco, Argentina con cuatro, Perú con dos y Paraguay, Jamaica y Puerto Rico con una. Los sectores que mandaron la parada fueron el bancario, el cervecero y el petrolero.

Las otras cuatro empresas colombianas en el ranking, aunque fuera del top 10, son: Bancolombia en el puesto 31 (US $ 1.312 millones), Banco de Bogotá en el puesto 40 (US $ 1.054 millones), Davivienda en el puesto 62 (US $ 715 millones) y Águila en el puesto 66 (US $ 654 millones).

